Mauro Icardi remet une pièce dans la machine et chambre José Mourinho

Le NoseGate continue.

Les réactions s’enchaînent après la terrible agression du Mou sur le nez d’Okan Buruk, le coach de Galatasaray, lors du derby stambouliote. Après le vice-président du club Metin Ôztürk, qui a qualifié le geste de Mourinho comme « insultant pour la Turquie et le football turc », c’est cette fois l’attaquant Mauro Icardi qui a remis une pièce dans la machine.

Un épisode de plus dans l’arc Icardi/Mourinho

Sur son compte Instagram, l’ancien Parisien a posté une photo des deux coachs avec le message «The one and only, Okan Buruk » (« le seul et l’unique »), faisant bien sûr référence au surnom de Mourinho, The Special One. Une petite pique survenue après un premier commentaire sur l’incident (« ils ne font pas que du foot mais aussi de la boxe ») posté sur ses réseaux.

📲 Mauro Icardi: Tek & Benzersiz Okan Buruk 💛❤️" pic.twitter.com/WUIiZSdEk0 — Fotomaç (@fotomac) April 2, 2025

Une provocation plutôt attendue de la part d’Icardi, dans un contexte où les deux hommes n’ont cessé de se lancer des piques par médias interposés ces dernières semaines.

La réponse de José ne saurait tarder.

José Mourinho pète les plombs et pince le nez du coach de Galatasaray