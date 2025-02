Le clash entre José Mourinho et Mauro Icardi anime la Turquie

Qui a eu l’idée de mettre Mourinho et Icardi dans le même championnat, et surtout dans deux clubs rivaux qui cohabitent dans la même ville ?

La semaine passée, José Mourinho s’était moqué de Galatasaray en postant sur son compte Instagram la photo d’une main dans la surface de Davinson Sánchez qui n’avait pas été signalée. Dans la description de la photo, l’ancien entraîneur de Chelsea avait usé de son sarcasme légendaire : « Lors de la Coupe du monde de handball qui s’est achevée dimanche dernier, mon Portugal a brillamment atteint les demi-finales et je tiens à le féliciter pour cet exploit et pour l’impact qu’il aura sur la jeunesse de notre pays. »

En réponse, Mauro Icardi avait posté une story Instagram en faisant un montage avec la tête du Portugais en train de pleurer en couverture d’un livre dont le titre n’est autre que «The Crying ONE », en référence au surnom du technicien portugais, The Special One.

Icardi, ce GOAT

En conférence de presse avant le match de Fenerbahçe contre Anderlecht ce mercredi, le Mou a été questionné sur ce petit échange à distance avec l’ex-buteur du PSG. Il a d’abord commencé par rappeler ses accomplissements en carrière, citant ses 25 ans d’expérience et ses 26 titres. Ensuite, dans un style proche d’un «I prefer not to speak », avec une belle touche d’ironie, José Mourinho a déclaré qu’il « refuse de répondre aux commentaires d’un GOAT », car cela est trop « puissant », selon les images rapportées par L’Équipe. Un bon trashtalk comme on aime et qui met dans l’ambiance pour le derby stambouliote du 24 février prochain.

On espère que ce derby sera au niveau de la joute verbale de ces deux têtes de Turc.

