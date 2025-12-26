S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. A
  • Maroc-Mali

Kylian Mbappé présent à la CAN

JD
Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour la famille.

Après Zinédine Zidane présent au match Algérie-Soudan (3-0) pour voir son fils Luca défendre les perches des Fennecs ce mercredi, puis Désiré Doué venu encourager son frère Guéla lors de la victoire des Eléphants de la Côte d’Ivoire contre le Mozambique (1-0), Kylian Mbappé devrait faire son apparition à la CAN ce vendredi soir.

Selon les informations du média marocain Le 360 Sport, l’attaquant du Real Madrid est arrivé à Rabat le jour de Noël et sera dans les tribunes du Stade Moulay-Abdallah pour assister à la rencontre du groupe A entre le Maroc et le Mali (coup d’envoi à 21h).

En attendant la reprise de l’entraînement au Real ce dimanche, Mbappé a débarqué en compagnie de son frère Ethan et de ses parents, à l’invitation de celui qui, d’après Le Parisien, serait carrément son meilleur ami : Achraf Hakimi. Touché à la cheville lors du match de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le défenseur du Paris Saint-Germain a été laissé sur le banc contre les Comores, mais pourrait faire son retour pour tenter de faire obstacle au très en forme Lassine Sinayoko.

Il paraît qu’une bromance, ça vous donne des ailes.

JD

  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!