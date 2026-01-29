Pep Guardiola va écrire un message à José Mourinho

Pep et José, les meilleurs amis du monde. Ce sera peut-être le cas après la soirée de mercredi et le but du gardien lisboète Anatoliy Trubin contre le Real Madrid (4-2). Si ce cliffhanger a entraîné l’élimination de l’OM, la défaite madrilène a aussi fait les affaires de Manchester City.

En vérité, les Skyblues n’avaient pas vraiment besoin de ce gardien buteur, mais disons qu’il a acté le top 8 pour le club mancunien, qui a terminé un point devant… le Real Madrid. Sauf que la montée de l’Ukrainien a provoqué une belle frayeur à Pep Guardiola et sa bande.

Guardiola a eu peur d’un contre madrilène

« Nous ne savions pas que Benfica avait besoin d’un but pour se qualifier, a expliqué Guardiola en conférence de presse après le succès de Manchester City face à Galatasaray (2-0). C’est pourquoi quand Anatoliy Trublin est monté à la dernière seconde, nous avons dit « Pourquoi tu y vas ? », car Madrid peut égaliser et après ça, on est éliminés. Mais c’était une bonne stratégie de la part de José, non ? »

🏆 #UCL #MCIGS 😅 Le top 8 grâce à Benfica, Guardiola remercie Mourinho en conférence de presse !#beINSPORTS pic.twitter.com/e29GIcb5sX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 29, 2026

Un tel scénario aurait pu se produire, mais c’était sans compter sur l’audace payante du Special One. Sans ça, l’ancien entraîneur du Bayern Munich aurait dû préparer ses joueurs aux barrages. Un petit message pour remercier José Mourinho ? « Oui, bien sûr », assure l’Espagnol.

Vrai reconnaît vrai.

