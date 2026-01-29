S’abonner au mag
Pep Guardiola va écrire un message à José Mourinho

Pep et José, les meilleurs amis du monde. Ce sera peut-être le cas après la soirée de mercredi et le but du gardien lisboète Anatoliy Trubin contre le Real Madrid (4-2). Si ce cliffhanger a entraîné l’élimination de l’OM, la défaite madrilène a aussi fait les affaires de Manchester City.

En vérité, les Skyblues n’avaient pas vraiment besoin de ce gardien buteur, mais disons qu’il a acté le top 8 pour le club mancunien, qui a terminé un point devant… le Real Madrid. Sauf que la montée de l’Ukrainien a provoqué une belle frayeur à Pep Guardiola et sa bande.

Guardiola a eu peur d’un contre madrilène

« Nous ne savions pas que Benfica avait besoin d’un but pour se qualifier, a expliqué Guardiola en conférence de presse après le succès de Manchester City face à Galatasaray (2-0). C’est pourquoi quand Anatoliy Trublin est monté à la dernière seconde, nous avons dit « Pourquoi tu y vas ? », car Madrid peut égaliser et après ça, on est éliminés. Mais c’était une bonne stratégie de la part de José, non ? »

Un tel scénario aurait pu se produire, mais c’était sans compter sur l’audace payante du Special One. Sans ça, l’ancien entraîneur du Bayern Munich aurait dû préparer ses joueurs aux barrages. Un petit message pour remercier José Mourinho ? « Oui, bien sûr », assure l’Espagnol.

Vrai reconnaît vrai.

Bernardo Silva veut revenir au Benfica

SW

London, England, 5th January 2023. Kevin De Bruyne of Manchester City celebrates the win with Erling Haaland of Manchester Cityduring the Premier League match at Stamford Bridge, London. Picture credit should read: David Klein / Sportimage - Photo by Icon sport
Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

