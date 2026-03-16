McDonald’s, clopes et gueule de bois : un ancien de Ligue 1 raconte son hygiène de vie catastrophique

100 % honnête, mais il peut nous enfumer… Passé « sur le Gril » de la RTBF, Christian Brüls, milieu offensif belge passé par l’OGC Nice et le Stade rennais, revient sur sa longue carrière. Le joueur de 37 ans, aujourd’hui premier de deuxième division belge avec le SK Beveren, explique ne jamais avoir eu une bonne hygiène de vie. « En dehors du terrain, je ne suis clairement pas un pro modèle. Entre mes 18 et 26 ans, j’allais au moins 300 fois par an dans une friterie ou chez McDonald’s », avoue le Belge aux 65 jours de diet’ par an.

Zinédine et gitanes

« Le stress ? Je n’ai aucun stress dans ma vie : je ne suis que footballeur, hein. » Bon, il faudra trouver une autre excuse pour justifier son tabagisme. Parce que oui, Brüls a fumé toute sa carrière. Mais ça ne l’a pas empêché d’en avoir une longue.

« Malgré mon image de nonchalant, j’ai toujours bossé et je n’ai jamais raté un entraînement », se vante-t-il avant d’avouer qu’il pouvait parfois être en gueule de bois sur la pelouse : « Quand j’avais 20 ans, on sortait toute la semaine à Gand, jusqu’à 4-5 heures du matin. Mais le lendemain, on était sur le terrain et on s’entrainait correctement. » Entre Ronaldinho et Brüls, il n’y a donc qu’un pas.

« Je me suis toujours inspiré d’un joueur comme Zinédine Zidane […] On a aussi toujours dit de moi que j’étais un joueur élégant… Mais évidemment, je suis loin de Zidane », rectifie le clopeur. D’ailleurs, c’est bon, il a trouvé son excuse : « Le problème du foot pro, c’est qu’on a trop de temps libre… Et quand on s’ennuie, on fait quoi ? On fume ! »

Même Nainggolan est choqué.

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