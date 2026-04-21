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L’Inter retourne Côme pour s’offrir une finale

MBC
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L’Inter retourne Côme pour s’offrir une finale

Inter Milan 3-2 Côme

Buts : Çalhanoğlu (69e et 86e) et Sučić (89e) pour les Nerazzurri // Baturina (32e) et Da Cunha (48e) pour Côme

Équipe surprise de la saison, Côme a vécu une salle soirée à Giuseppe-Meazza. Après la demi-finale aller de la Coupe d’Italie conclue sur un score nul et vierge, l’Inter et Come se retrouvaient pour une place en finale. Alors que les hommes de Cesc Fàbregas menaient 2-0 jusqu’à la 69e minute de jeu, les vieux briscards de l’Inter Milan ont joué un mauvais tour à leur voisin du nord.

Une finale contre la Lazio ou l’Atalanta

Grâce à un doublé de Hakan Çalhanoğlu et à un but, en toute fin de match, de Petar Sučić juste avant le temps additionnel, les Nerazzurri se qualifient en finale de la Coupe d’Italie après une remontada de folie. L’Inter affrontera la Lazio ou l’Atalanta. Ces deux formations s’affrontent mercredi à Bergame. Le match aller avait été spectaculaire, 2-2 entre ces éternels outsiders du foot italien.

Ne jamais abattre l’Inter.

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MBC

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