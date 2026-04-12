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Marcus Thuram sonne la révolte de l’Inter

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Marcus Thuram sonne la révolte de l’Inter

  Côme 3-4 Inter

Buts : Valle (35e), Paz (44e) et Da Cunha (89e, SP) pour Côme // Thuram (45e+1 et 49e) et Dumfries (58e et 72e) pour l’Inter

Quel étrange championnat… Après Milan (contre Udinese) et Naples (à Parme), le troisième élément du podium a également cru perdre des points en cette 32e journée de Serie A : en déplacement à Côme, l’Inter a en effet été menée de deux longueurs… avant de tout renverser, pour s’envoler en tête du classement (neuf unités d’avance sur son dauphin).

Le leader s’est en effet laissé surprendre en concédant deux réalisations avant la pause, Alex Valle ouvrant le score à la demi-heure de jeu et Nico Paz s’occupant du break d’une superbe frappe enroulée une dizaine de minutes plus tard. L’affaire était donc très mal partie, côté intériste.

Quatre buts milanais sur les quatre premiers tirs cadrés

Sauf qu’en bons favoris, les visiteurs ont vite réagi par Marcus Thuram : le Français a d’abord réduit la marque juste avant la pause sur un centre signé Nicolò Barella, puis l’attaquant a égalisé d’un lob peu après le retour des vestiaires en profitant d’une sortie manquée de Jean Butez (auteur d’une passe décisive ce dimanche, au passage). Deux frappes cadrées, deux buts !

C’est clair, le réalisme n’a pas quitté le finaliste de la Ligue des champions. Denzel Dumfries l’a rappelé encore une fois, sa tête faisant mouche sur un coup franc d’Hakan Çalhanoğlu. Servi par Manuel Akanji, le Néerlandais s’est même offert un doublé. Enfin, Lucas Da Cunha a transformé un penalty sanctionnant une faute d’Ange-Yoan Bonny. Du n’importe quoi, mais ça fait trois points.

L’Inter se contentera d’un nul contre Côme

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