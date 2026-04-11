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L'AC Milan piégé à domicile par l'Udinese

LB
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L'AC Milan piégé à domicile par l'Udinese

AC Milan 0-3 Udinese

Buts : Bartesaghi (27e, CSC), Ekkelenkamp (37e), Atta (71e) pour le Zebrette

Carré pas magique. Après avoir perdu la deuxième place du championnat cette semaine face à Naples (1-0), l’AC Milan a perdu deux rencontres consécutives en championnat pour la première fois de la saison après la défaite concédée face à l’Udinese ce samedi (0-3).

Journée portes ouvertes dans la défense milanaise

Alors que les protégés de Massimiliano Allegri ont déclenché les hostilités avec comme détonateurs Christian Pulisic qui a multiplié les tentatives (9e, 32e, 34e) et Rafael Leão qui a vu sa frappe frôler la transversale (12e), ce sont bien les joueurs d’Udine qui ont pris le meilleur sur leurs adversaires du jour.  Jusque-là deuxième meilleure défense de Serie A avec 24 buts encaissés en 32 journées, le passage à une défense à 4 du côté des Lombards leur a été fatal. Cliniques offensivement, les protégés de Kosta Runjaić ont profité des largesses défensives des Rossoneri.

En soliste, Nicolò Zaniolo a parfaitement servi Arthur Atta dont la frappe a terminé au fond des filets de Mike Maignan en grande partie grâce au défenseur milanais, Davide Bartesaghi (0-1, 27e). Toujours apathiques défensivement, les Milanais ont du céder une deuxième fois dix minutes plus tard. Une nouvelle fois à l’origine du but des Zebrette, Zaniolo s’est cette fois illustré en servant au millimètre Jurgen Ekkelenkamp qui a sauté plus haut que tout le monde pour doubler la mise (0-2, 37e). Les Rossoneri ont tenté de réagir, d’abord par l’entremise d’Alexis Saelemaekers dont la frappe puissante a été magistralement détournée par Maduka Okoye sur sa transversale (51e), mais sans succès. Déjà décisif sur le premier but, Atta s’est offert un but Mbappesque pour clôturer les débats (0-3, 71e). La course à la troisième place est donc totalement relancée en Serie A, tandis que l’Udinese a pratiquement assuré son maintien dans l’élite du football italien.

Les calculs sont pas bons.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Bartesaghi, Pavlović, De Winter, Athekame (Füllkrug, 46e) – Rabiot, Modrić (Jashari, 72e), Ricci (Fofana, 60e) – Pulisic (Nkunku, 72e), Leão (Loftus-Cheek, 77e), Saelmaekers. Entraîneur : Massimiliano Allegri.

Udinese (3-5-2) : Okoye – Kristensen, Kabasele, Solet – Ehizibue, Zaniolo (Piotrowski, 66e), Karlström, Atta (Zarraga, 85e), Kamara – Davis (Gueye, 76e), Ekkelenkamp (Miller, 86e). Entraîneur : Kosta Runjaić.

En Coupe d’Italie, Milan passe grâce à Nkunku

LB

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