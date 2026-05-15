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Álvaro Arbeloa répond à Kylian Mbappé : « C'est moi qui décide »

CG
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Álvaro Arbeloa répond à Kylian Mbappé : « C'est moi qui décide »

Un dialogue de sourds. La tension reste palpable au Real Madrid, petit vainqueur d’Oviedo ce jeudi soir. Sifflé par le public madrilène à son entrée en jeu, Kylian Mbappé n’a pas esquivé la zone mixte, allumant quelques mèches et faisant comprendre qu’il n’était pas en accord sur tout avec son entraîneur, Álvaro Arbeloa.

« J’aimerais bien avoir quatre attaquants. Je ne sais pas quoi dire. Je n’ai pas quatre attaquants et je n’ai jamais dit ça. Vous avez dû mal me comprendre, je ne sais pas trop quoi dire », a-t-il répondu après avoir été interrogé sur les mots prononcés par Mbappé devant les médias.

«  C’est moi qui décide, je suis l’entraîneur »

L’ancien défenseur a continué en rappelant son statut, mais en confirmant un possible quiproquo entre les deux hommes : « Si je ne le fais pas jouer, il ne peut pas jouer. C’est moi qui décide, je suis l’entraîneur. J’ai eu une discussion avec lui et je ne sais pas comment il l’a interprétée. Il ne devait pas débuter aujourd’hui parce que ce n’est pas une question de vie ou de mort ; nous avons un match dimanche et il sera certainement l’attaquant titulaire. C’est moi qui décide qui joue, je comprends que celui qui ne joue pas ne soit pas content. Je peux comprendre qu’il ne soit pas content, mais c’est une décision dictée par les circonstances. Je ne voulais prendre aucun risque. C’était la chose la plus logique, le bon sens. »

Vite, les Bleus et la Coupe du monde. 

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CG

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