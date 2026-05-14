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Deschamps peut encore changer sa liste

UL
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Deschamps peut encore changer sa liste

On ne souhaite de malheur à personne. On y est : à moins d’un mois du début du Mondial américain, Didier Deschamps a choisi ses 26 joueurs prêts à aller chercher une troisième étoile. Après la Suède et la Bosnie-Herzégovine, DD fait partie des premiers sélectionneurs européens à avoir fait son choix, alors que les championnats nationaux et la Ligue des champions n’ont pas livré leur verdict.

Didier Deschamps peut se rassurer : en cas de blessure ou de forfait d’un des Bleus, il pourra appeler un remplaçant au plus tard le 15 juin, veille de l’entrée en lice des Bleus au Mondial. La France disputera son premier match contre le Sénégal.

Les autres sélections ont jusqu’au 11 mai pour communiquer une liste élargie, de 35 à 55 joueurs, puis jusqu’au 1er juin pour communiquer leur sélection. 23, 24, 25 ou 26 joueurs peuvent être appelés finalement.

En 2018, DD avait communiqué une liste de onze réservistes.

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UL

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