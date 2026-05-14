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Coupe du monde : suivez en direct l'annonce de la liste de l'équipe de France de Didier Deschamps

Par Ulysse Llamas
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Coupe du monde : suivez en direct l'annonce de la liste de l'équipe de France de Didier Deschamps

À moins d'un mois du début du Mondial 2026, Didier Deschamps annonce la liste de l'équipe de France pour s'envoler aux États-Unis, où les Bleus tenteront de décrocher une troisième étoile.

19h32 : Il paraît que Kylian Mbappé sera de la partie. Tip top !

19h31 : A priori, on ne devrait pas avoir le droit à des surprises dans cette dernière liste de la longue et belle histoire de DD avec les Bleus. À moins qu’un Estéban Lepaul ou un Matthieu Udol nous fasse avaler de travers.

19h30 : COCORICOOOOOO ! Bien réveillé.e ? Ça tombe parfaitement, puisque le guide Didier Deschamps s’apprête à dévoiler à Gilles Bouleau la liste des 26 Bleus pour la Coupe du monde. Lesssgoooo !

Au Mondial, un match des Bleus classé à « haut risque » en raison des fortes chaleurs attendues

Par Ulysse Llamas

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