Amical

Brésil-France (1-2)

Les notes des Bleus face au Brésil

Par Léo Tourbe le Jeudi 26 Mars à 23:26 10 Réactions

Largement meilleurs en première période, les Bleus ont su être réalistes grâce à leur attaque de folie (1-2) et vaincre les Brésiliens qui n’ont pas pu compter sur un grand Vinícius ce jeudi soir...