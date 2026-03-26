- Amical
- Brésil-France (1-2)
Les notes des Bleus face au Brésil
Largement meilleurs en première période, les Bleus ont su être réalistes grâce à leur attaque de folie (1-2) et vaincre les Brésiliens qui n’ont pas pu compter sur un grand Vinícius ce jeudi soir...
France
Mike Maignan
Si Deschamps avait un peu d’humour, c’était Samba qu’il aurait fallu titulariser contre le Brésil… mais bon, depuis le temps, on a compris que c’était pas le plus grand des déconneurs.
0 note(s)
Malo Gusto
Heureusement pour le PSG qu’il n’était pas titulaire avec Chelsea lors du match retour !
0 note(s)
Ibrahima Konaté
Et si le problème, c’était Van Dijk ?
0 note(s)
Dayot Upamecano
Il a vu un mec avec la coupe de Didier Deschamps : il l’a séché. Faut-il y voir un message caché ?
0 note(s)
Theo Hernández
Theo Hernandez qui n’a pas le droit de dédoubler, c’est Zidane qui n’a pas le droit de faire des roulettes.
0 note(s)
Maxence Lacroix
Une charnière Lacroix-Konaté en équipe de France : Sochaux n’avait pas autant vibré depuis mai 2007.
0 note(s)
Aurélien Tchouaméni
Avec ce rythme, on n’aurait pas été surpris de le voir récupérer Xavier Dupont de Ligonnès dans les pieds des Brésiliens.
0 note(s)
Adrien Rabiot
Plus il touchait le ballon, plus Mehdi Benatia perdait des points de popularité à Marseille.
0 note(s)
Ousmane Dembélé
On ne l’a vu qu’une fois, mais pour une passe exceptionnelle, avant de sortir peut-être blessé. Match d’un joueur de 38 ans, quoi.
0 note(s)
Michael Olise
Ça va être sympa la passation de Ballon d’or entre Ousmane Dembélé et Michael Olise.
0 note(s)
Hugo Ekitiké
Wembanyama qui marque d’un floater… une journée normale aux États-Unis.
0 note(s)
Kylian Mbappé
Eh bah voilà, elle va très bien sa jambe gauche ! La preuve, il a marqué avec.
0 note(s)
Brésil
Vinícius Júnior
Tout ça pour terminer dans la poche de Malo Gusto. S’il appartenait à Chelsea, il aurait été envoyé en prêt à Strasbourg.
0 note(s)
Casemiro
Nombre de bons choix : 2. Nombre de membres de la famille de l’arbitre insultés : 13.
0 note(s)
Luiz Henrique André Rosa da Silva
Le meilleur joueur passé par l’OL sur la pelouse ce soir.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Léo Tourbe