S’abonner au mag
  • Amical
  • Brésil-France (1-2)

Les notes des Bleus face au Brésil

Par Léo Tourbe
10 Réactions
Les notes des Bleus face au Brésil

Largement meilleurs en première période, les Bleus ont su être réalistes grâce à leur attaque de folie (1-2) et vaincre les Brésiliens qui n’ont pas pu compter sur un grand Vinícius ce jeudi soir...

France

c667332c93758a95f4b273903222c7c1-copie

Mike Maignan

Si Deschamps avait un peu d’humour, c’était Samba qu’il aurait fallu titulariser contre le Brésil… mais bon, depuis le temps, on a compris que c’était pas le plus grand des déconneurs.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Malo_Gusto_profile_23-24_with_sponsor_avatar-removebg-copie

Malo Gusto

Heureusement pour le PSG qu’il n’était pas titulaire avec Chelsea lors du match retour !

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ibrahima-konate

Ibrahima Konaté

Et si le problème, c’était Van Dijk ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

dayot_upamecano-copie

Dayot Upamecano

Il a vu un mec avec la coupe de Didier Deschamps : il l’a séché. Faut-il y voir un message caché ?

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Hernandez-Large-copie

Theo Hernández

Theo Hernandez qui n’a pas le droit de dédoubler, c’est Zidane qui n’a pas le droit de faire des roulettes.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

maxence-lacroix

Maxence Lacroix

Une charnière Lacroix-Konaté en équipe de France : Sochaux n’avait pas autant vibré depuis mai 2007.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

01a371baa50aaa4c2dd26b066f891c763bd63c65

Aurélien Tchouaméni

Avec ce rythme, on n’aurait pas été surpris de le voir récupérer Xavier Dupont de Ligonnès dans les pieds des Brésiliens.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

sqdsf7wdoyqjzbyx1sr0

Adrien Rabiot

Plus il touchait le ballon, plus Mehdi Benatia perdait des points de popularité à Marseille.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

On ne l’a vu qu’une fois, mais pour une passe exceptionnelle, avant de sortir peut-être blessé. Match d’un joueur de 38 ans, quoi.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

84c0ada7dd6adece748d4fa88634e9cf1d5c83d3

Michael Olise

Ça va être sympa la passation de Ballon d’or entre Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

hugo-ekitike

Hugo Ekitiké

Wembanyama qui marque d’un floater… une journée normale aux États-Unis.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_mbappe-1

Kylian Mbappé

Eh bah voilà, elle va très bien sa jambe gauche ! La preuve, il a marqué avec.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Brésil

vinicius-junior

Vinícius Júnior

Tout ça pour terminer dans la poche de Malo Gusto. S’il appartenait à Chelsea, il aurait été envoyé en prêt à Strasbourg.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

casemiro

Casemiro

Nombre de bons choix : 2. Nombre de membres de la famille de l’arbitre insultés : 13.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

luiz-henrique-andre-rosa-da-silva

Luiz Henrique André Rosa da Silva

Le meilleur joueur passé par l’OL sur la pelouse ce soir.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Léo Tourbe

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
40
Revivez France - Ukraine (4-0)
  • Mondial 2026
  • Qualifs
Revivez France - Ukraine (4-0)

Revivez France - Ukraine (4-0)

Revivez France - Ukraine (4-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Brésil - France (1-2)
Revivez Brésil - France (1-2)

Revivez Brésil - France (1-2)

Revivez Brésil - France (1-2)
20
Revivez Italie - Irlande du Nord (2-0)
Revivez Italie - Irlande du Nord (2-0)

Revivez Italie - Irlande du Nord (2-0)

Revivez Italie - Irlande du Nord (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.