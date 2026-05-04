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L’homme fort de la saison de Troyes file à Anderlecht

EL
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L’homme fort de la saison de Troyes file à Anderlecht

Transfert étonnant. Antoine Sibierski, directeur sportif de Troyes depuis deux ans, ne sera pas de l’aventure en Ligue 1. En effet, après de longues semaines marquées par de sérieux désaccords avec le président exécutif Edwin Pindi, l’ancien meneur de jeu va quitter l’ESTAC pour rejoindre Anderlecht.

Anderlecht dans une bien mauvaise passe

Le club belge est en reconstruction puisque son dernier titre remonte à 2017, une éternité pour ce mastodonte. Ce ne sera pas non plus pour cette année, puisque les Mauves sont largement distancés par le Club Bruges. À la tête d’un effectif qui devrait être largement chamboulé dans les prochaines semaines, Sibierski devra prouver qu’il a les épaules d’un grand dirigeant, même sans le City Group derrière lui.

D’après L’Équipe, plusieurs noms reviennent avec insistance pour le remplacer à ce poste : Bafétimbi Gomis, Jocelyn Blanchard ou encore Julien Fournier.

La passerelle vers Manchester City aurait été plus logique.

Troyes champion, Le Mans pas encore promu

EL

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