Des clubs anglais devraient perdre pour se qualifier en Ligue des champions ?

Sortez les calculatrices. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, certains clubs de Premier League auraient tout intérêt à perdre lors de la dernière journée de Premier League pour se qualifier en Ligue des champions la saison prochaine, selon la BBC Sport. Cette anomalie est dûe à une spécificité du réglement de l’UEFA.

Grâce à ses performances européennes, la Premier League est déjà assurée d’envoyer cinq clubs en C1 la saison prochaine. Mais si Aston Villa termine 5e du championnat et remporte la Ligue Europa, la 6e place, actuellement occupée par Bournemouth, serait également qualificative en Ligue des champions. À trois journées de la fin du championnat, huit clubs peuvent encore mathématiquement espérer cette place et deux d’entre eux, les Cherries et Brentford, n’ont jamais disputé de compétition européenne.

Dix clubs anglais qualifiés en coupe d’Europe la saison prochaine ?

Par conséquent, il est probable que l’équipe occupant la sixième place avant la dernière journée doive perdre pour décrocher une place en Ligue des champions. Brighton reçoit Manchester United, troisième du classement, tandis que Brentford se rend à Liverpool, quatrième. Si les Seagulls ou Bees étaient sûrs de conserver la sixième place même en cas de défaite – étant donné qu’ils pourraient compter sur une victoire de leurs adversaires pour maintenir Villa à la cinquième place, cela pourrait leur permettre d’accéder à la Ligue des champions plutôt qu’à la Ligue Europa.

Dernière chose assez folle, si Nottingham Forest remporte l’Europa League et que Crystal Palace remporte la Ligue Europa Conférence (sans terminer parmi les sept ou huit premiers), alors les dix premières équipes du championnat anglais seront représentées en Europe la saison prochaine.

Désolé pour les maux de tête.

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