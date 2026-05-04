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Carrick reste mystérieux sur son avenir

TM
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Carrick reste mystérieux sur son avenir

Il est trop tôt pour faire un choix. Suite à la victoire spectaculaire de Manchester United face à Liverpool dimanche (3-2), Michael Carrick, entraîneur intérimaire des Red Devils a été interrogé par Sky Sports sur son avenir sur le banc mancunien. L’ancien international anglais, en fin de contract en juin prochain, a légèrement botté en touche.

« Il ne s’agit pas de ce que j’aime ou de ce que je n’aime pas. Je n’ai pas mon mot à dire là-dessus, a-t-il lâché. Tout s’est très bien passé, nous connaissons la situation et savons où nous en sommes. Je suis satisfait de notre situation actuelle et nous voulons continuer à nous améliorer. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, ce n’est pas quelque chose à quoi je pense. »

Une qualification en Ligue des champions assurée

Nommé en janvier dernier, un temps où MU n’était que l’ombre de lui-même, l’ancien milieu de terrain a sacrément redressé la barre. Avec un bilan de 10 victoires en 14 matchs, pour deux nuls et deux défaites, Carrick glane en moyenne 2,29 points par match en championnat.

Une performance impressionnante qui permet aux Mancuniens d’être d’ores et déjà assurés de terminer sur le podium et donc de retrouver la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2023/2024.

Difficile de ne pas le garder.

Revivez la victoire de Manchester United contre Liverpool (3-2)

TM

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