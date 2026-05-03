Vinícius et le Real retardent le sacre du Barça en Liga

Espanyol 0-2 Real Madrid

Buts : Vinícius Junior (55e et 66e) pour le Real

Pas besoin de Kylian Mbappé. Rien n’en est moins sûr, mais c’est privé de Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Éder Militão, Arda Güler et Rodrygo que le Real Madrid est allé se promener sur le terrain de l’Espanyol. En attendant le probable titre du Barça en Liga, les hommes d’Álvaro Arbeloa terminent leur saison sur un rythme tranquille. Le Clásico de dimanche prochain pourra sacrer les Catalans, qui ont onze points d’avance sur leur meilleur ennemi, à quatre journées de la fin.

Le talent de Vinícius

L’histoire de la rivalité entre l’Espanyol et le Real Madrid, c’est celle d’une équipe de Liga qui gagne toujours, ou presque, contre l’autre. C’est la 110e fois que le Real bat l’Espanyol ce dimanche soir, record en Liga. La Maison-Blanche peut dire merci à Vinícius, auteur d’un doublé à des minutes multiples de 11. Les deux buts sont similaires : le Brésilien entre sur son pied droit, cherche un appui (Gonzalo García sur le premier, Jude Bellingham sur le deuxième) et termine. L’Espanyol n’a toujours pas gagné en 2026, et cherche toujours à assurer son maintien.

Joli Clásico en perspective.

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