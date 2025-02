L’Espanyol réalise un gros braquage face au Real Madrid

Espanyol 1-0 Real Madrid

But : Romero (85e) pour l’Espanyol

Même le nouveau Kylian Mbappé n’a rien pu faire.

Le Real Madrid a vécu un samedi soir galère sur la pelouse de l’Espanyol, où les supporters ont vu leurs joueurs faire le dos rond avant d’être récompensés (1-0). Ce fut une longue soirée pour les Barcelonais, qui ont passé la majorité de leur temps recroquevillés dans leur camp à subir les vagues madrilènes. Mais ils ont tenu jusqu’au bout, et même mieux : sur une de leurs rares incursions dans le camp adverse, ils ont réussi à surprendre le leader du championnat.

Une expulsion oubliée ?

En l’espace de quelques secondes et d’un enchaînement de passes, les locaux ont ainsi trouvé Carlos Romero : seul au second poteau et idéalement placé, le latéral a envoyé une volée qui a trompé Thibaut Courtois (1-0, 85e). Le Real peut certainement se plaindre d’un carton rouge non sorti à l’encontre du buteur, auteur d’un tacle bien moche sur Mbappé quelques minutes plus tôt, mais il doit surtout s’en vouloir pour ses nombreuses occasions vendangées.

Un bol d’air bienvenu pour l’Espanyol qui sort de la zone rouge, alors que le Real n’a plus qu’un point d’avance sur l’Atlético.

