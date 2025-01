Le Mbappé nouveau est né !

Auteur d’un triplé à Valladolid samedi soir (0-3), Kylian Mbappé a validé une fois de plus son retour à son meilleur niveau. Beaucoup plus important dans le jeu du Real, on sent désormais le Français totalement libéré et moins timide que lors de ses premiers mois.

Le foot va vite. Il y a moins de deux mois à peine, 61% des internautes de So Foot considéraient que Kylian Mbappé était « finito » et qu’il ne retrouverait pas son meilleur niveau avec le Real Madrid. Bon, nous n’aurons pas la prétention de dire que ce sont les résultats de ce sondage qui l’ont piqué au vif, mais toujours est-il que le Kyks est bel et bien redevenu impressionnant depuis plusieurs semaines. En comptant sa nouvelle grosse prestation ce samedi soir à Valladolid (0-3), le Français a planté 8 pions en l’espace de 13 jours et de 5 matchs, et il a surtout retrouvé la vivacité qu’on lui trouvait lors de ses années monégasques et premiers pas parisiens. Si la Wemby mania a gagné Paris depuis quelques jours, la Mbappé mania a définitivement envahi Madrid.

« C’était le moment de frapper du poing sur la table »

Pas tout le temps brillant dans le jeu, le Real va tout de même relativement bien en ce début d’année 2025, malgré une grosse claque reçue face au Barça en Supercoupe d’Espagne (2-5). Mais que ce soit dans les victoires ou même dans cette débâcle, le dénominateur commun reste le même : Mbappé, performant, retrouve un style de jeu percutant et terrifiant pour les défenses, sans oublier une finition retrouvée. Comment expliquer ce retour à son meilleur niveau ? Rien de mieux que le principal intéressé pour donner la réponse. Traditionnellement assez discret face aux médias, le Bondynois s’est montré très loquace cette semaine en conférence de presse.

« Le problème était mental. J’étais bien physiquement, je me sentais bien avec l’équipe, dans le groupe, mais c’était le moment de frapper du poing sur la table et de dire : “Maintenant, il faut que je change cette situation et je dois faire plus.” Parce que je n’étais pas venu ici pour jouer mal. Et ça a changé. Mais il faut continuer, parce que bien jouer un mois, c’est bien, mais c’est facile. Au Real, on doit toujours bien jouer. […] Je pensais trop, et ça se voyait sur mes matchs. C’était un moment d’adaptation, et j’étais obsédé par mon adaptation à l’équipe, comment me déplacer, comment prendre l’espace, si je pouvais aller dans la zone de Vini ou de Rodrygo sans qu’on se marche sur les pieds… Et quand tu penses trop, tu ne joues pas bien. J’ai arrêté de trop réfléchir, et ça va beaucoup mieux », a-t-il expliqué. Les derniers signes encourageants de sa rédemption ont été aperçus ce samedi, sur la pelouse de Valladolid. Auteur des trois pions de son équipe, Mbappé a fait ce qu’il sait faire de mieux : revenir sur son pied droit avant de l’ouvrir pour trouver le petit filet adverse (à deux reprises), puis transformer sans trembler son penalty.

Plus de caractère, moins de timidité

La différence par rapport à quelques semaines plus tôt se trouve aussi dans l’attitude. On voit désormais un joueur plus libre de ses mouvements, beaucoup plus déterminé dans ses courses, et mieux inclus dans les circuits de jeu de son équipe. Sur les deux buts dans le jeu face à Valladolid, on a vu le Français être le dernier maillon de la chaîne au bout d’actions rondement menées et être servi dans le bon tempo par Jude Bellingham et Rodrygo.

« Je n’étais pas timide parce que je ne serai jamais un joueur timide. Mais quand tu arrives dans une équipe comme le Real, qui a tout gagné la saison d’avant, tu dois arriver avec humilité. Tu ne peux pas dire le premier jour à une équipe qui vient de gagner la Ligue des champions : “Eh toi, passe-moi le ballon.” Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais avec le temps, je vais faire de meilleurs matchs et avoir plus d’importance dans l’équipe », disait-il ce mardi face à la presse. Les paroles, puis les actes : avec ses quinze buts en Liga (à une longueur de Robert Lewandowski), Mbappé est devenu le premier joueur à faire aussi bien sur ses 19 premiers matchs en Liga depuis… Cristiano Ronaldo qui en avait mis 17. « Ma période d’adaptation est terminée. Je vais aider Vinícius et Rodrygo, mais je ne dirais pas non pour être pichichi », lâchait-il ce samedi. Le message est lancé.

