Selon vous, Kylian Mbappé est « finito »

Cette fois, à la question « Kylian Mbappé retrouvera-t-il son meilleur niveau avec le Real Madrid ? » vous avez voté non à 61 %. Adios Kyky 2018, bonjour Cui-cuit 2024.

Mbappé au Real : un comeback ou un crash ?

Commençons par les optimistes. Oui, il y en a comme ce supporter marseillais qui est le seul à avoir un cœur. Aux Armes : « J’ai donc répondu oui car je le souhaite. Pour ce qui est de le penser, j’avoue que le match de Liverpool (…) m’a vraiment foutu un coup à l’optimisme en ce qui le concerne. » Puis par un supporter parisien qui reste traumatisé par Chelsea 2014, City 2016, Barcelone 2017, United 2019, Bayern 2020, Real 2022, et maintenant anticipe ses futurs malheurs. Ba Nati/ger‐Hooligan : « J’ai voté oui. Parce qu’on va avoir un PSG-REAL en 16es de Ligue des champions. Et donc il va nous rosser. C’est écrit. ». C’est vrai que la beauté du PSG, c’est toujours imaginer la pire situation possible et la voir s’advenir devant ses yeux. Le PTSD en tout splendeur.

Pour tout le reste de vos commentaires, Kylian aurait déjà vu passer ses beaux jours et se prépare déjà à la maison de retraite à seulement 25 ans (un nouveau record de précocité !). Spikelee92 nous propose la théorie du siècle, du genre si Orange is the New Black, 25 est le nouveau 35 : « Les carrières d’il y a 20 ans ont été déplacées de 20-35 ans à 17-30 ans. (…) Il se peut encore une fois qu’il était à son prime de 17 à 24 ans quand d’autres l’ont de 26 à 30 ans. » Pour Sytchev lalala lalala lalala, on approche vite d’une fin à la La La Land : « Il est dans le dur depuis longtemps en réalité. (…) En vrai, cela fait quoi, allez, deux ans qu’il est en roue libre, pivot gang, EDF et compagnie. Ce n’est pas un 9, ce n’est pas un dribbleur (et pourtant qu’est-ce qu’il essaye), il est barré par Vinicius sur l’aile… ». Mbappé serait tout simplement pour Fredi cette saison « finito mais la prochaine saison pourquoi pas ?».

C’est la faute de Macron

WilorwForEver lui nous ramène au vrai sujet : « Depuis qu’il rencontre Macron et Brigitte, il s’est liquéfié niveau football, je trouve, le Kyk’s. Comme ce qui est arrivé à la France au contact du même couple maudit d’ailleurs ». Kylian suivrait ainsi la même trajectoire que McFly et Carlito. Magnifique message qui se termine avec une conspiration macro-pogbesque : « Il faudrait qu’il ne croise plus les Macron Picards pendant pas mal de temps s’il veut que le sortilège pogbesque s’estompe. » Tout ce qu’on aime. Spikelee92 reprend : « Il n’a toujours pas le permis (une manière pour sa mère de le contrôler et de savoir tout ce qu’il fait) car le permis c’est au fond une question d’indépendance, et de liberté ».

Peut-être devrions nous nous préparer à la nostalgie de ce qu’il aurait pu être. Le Mbappé dont nous rêvons est peut-être déjà parti… et il ne nous reste plus qu’Aznavour pour le chanter, seulement la prose désabusée de Mmm? : « Moi aussi un jour j’ai perdu mon meilleur niveau. C’était rudement chiant, et j’ai dû poser mon parquet flottant à l’œil et c’était pas droit. Bien sûr j’en ai racheté un ensuite. Mais c’était plus pareil. Ce petit niveau rouge Mr Bricolage me manquera toujours au fond du cœur, je le sais ».

I miss the old Mbappé

