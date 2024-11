Selon vous, Donnarumma a « régressé depuis son arrivée au PSG »

La rédac s’est réunie pour plonger dans vos commentaires (oui, on vous lit, promis). Entre fulgurances drôles (peu) et abîmes abyssaux (beaucoup), on a compilé vos meilleures contributions pour répondre à une question existentielle : Gianluigi Donnarumma est-il un grand gardien ? Vous avez tranché à 77% par la négative. Ce qui voudrait dire que pour la majorité d’entre vous, on peut être un petit gardien tout en mesurant 1,96m. Sévère quand on sait que la taille moyenne des hommes en France dépasse à peine le mètre 76.

La taille, c’est d’ailleurs le ressort qui a été le plus utilisé pour réagir à cette question. Comique de répétition, quand tu nous tiens. « J’ai lu récemment qu’il faisait 6,91 m. C’est grand, même pour un dyslexique », souligne habilement Shtrafnoï… Padatcha! Udaaaarrrr!!!-Zhytlobud-1. D’autres tempèrent, comme Wagneau, qui rappelle que « Wenger fait la même taille ». Et pourtant, on n’a jamais vu l’Alsacien claquer des parades main opposée avec sa doudoune.

Nul, nul, nul et nul

Revenons à nos moutons (ou chèvres). Les keyboard warriors que vous êtes ont sabré Gigio façon pizza napolitaine. Mention spéciale à QuenelleBall pour ce quintil digne des grands poètes :

« C’est une pipe C’est une chèvre C’est un boulet C’est Donnanula Bref, il est nul. »

Aucune rime mais pourtant si émouvant.

Mi-figue mi-raisin

Enfin, les sages sont sortis de leur caverne pour calmer les ardeurs. cana19 nous éclaire ainsi : « Je ne pense pas que je mettrais dans le top 10 des gardiens actuels donc à ce titre, ce n’est pas un grand gardien. Mais de l’autre côté, j’ai tendance à penser qu’un gardien qui a participé grandement à la victoire d’un euro (victoire de l’Italie Euro 2020) ou d’un mondial est pour moi un grand gardien. » Une analyse tout en nuances. Dommage que ça ne fasse pas grimper le compteur de likes.

Loakoko, tel un arbitre vidéo, ajoute une précision technique : « Il a 25 ans, laissons lui le temps de devenir un grand gardien. Après il est déjà à sa dixième saison titulaire et ca c’est impressionnant (…) pour l’avoir beaucoup vue au Milan, je trouve qu’il a régressé depuis son arrivée au PSG. »

Pour finir en beauté, merci à Spouks pour cette stat époustouflante : « Gigi Donnarumma finalement, ce n’est que 0,96 Thibaut Courtois. »

À méditer.

