Coupe de France : l’exploit de Dives-Cabourg, Reims soumet Monaco

Entre la qualification d’une National 3 et des séances de tirs au but toutes plus lunaires les unes que les autres, on s’est régalés ce mardi soir lors de la première soirée des seizièmes de Coupe de France.

Il n’y avait pas que Marseille-Lille (1-1, 3-4 TAB) ce mardi, et l’exploit de cette première soirée des 16es de Coupe de France est pour Dives-Cabourg (National 3) qui, à domicile, malgré la domination du Puy Foot (N2), se hisse au tour suivant (1-0) grâce au seul but de la rencontre inscrit par Florian Suzanne, qui a surgi devant Mathis Carvalho (66e) sur un coup franc botté par Willy Suret, lancé quelques minutes plus tôt. À côté de ça, dans ce multiplex, beaucoup de parties se sont réglées aux tirs au but.

Ça a par exemple été le cas de Reims-Monaco (1-1, 3-1 TAB), alors que les locaux avaient pris les devants grâce à la patte gauche de Teddy Teuma et à la tête dure de Cédric Kipré, sur coup franc (45e). L’ASM a poussé, et l’ASM est revenue, quand Mohammed Salisu a placé sa caboche au milieu de la mêlée (70e). Mais l’ASM s’est aussi totalement liquéfiée aux tirob’, ratant ses trois premières frappes (Caio Henrique, Mika Biereth et Lamine Camara) pour laisser la qualif aux Champenois.

Roudourou encore gâté

Entre la campagne européenne du Stade brestois et la folie de la Coupe, Roudourou est décidément the place to be cette saison, à l’image du Guingamp-Sochaux de ce mardi soir (2-2, 9-8 TAB). Dans une partie emballée, ce sont d’abord les défenseurs centraux qui ont frappé, avec une superbe reprise de Thomas Fontaine pour l’ouverture du score (12e), puis l’égalisation logique de Matthis Riou, à l’affût sur corner (38e). Armand Gnanduillet a remis Sochaux devant, en profitant d’une défense bretonne effectivement à l’ouest (45e+1), et Sabri Guendouz a, à son tour, effacé l’avantage des visiteurs, d’un délicieux enroulé croisé (59e), avant de buter sur Mathieu Patouillet de près (63e). Enfin, Babacar Niasse a sauvé l’En Avant dans le temps additionnel (alors que les Guingampais étaient passés à dix, puisqu’Alpha Sissoko s’était sacrifié en position de dernier défenseur), avant de faire la différence dans une séance de tirs au but infernale (onze tentatives de chaque côté).

Dans le bourbier d’Armand-Cesari, à guichets fermés, l’OGC Nice a réussi à se dépatouiller (0-1). Impeccable ce mardi, Maxime Dupé est parti du bon côté sur le penalty d’Amine Boutrah (45e), qui avait tenté de se faire justice lui-même après avoir été déséquilibré dans les seize mètres par Antoine Mendy. Le Gym a accéléré après la pause et Mohamed-Ali Cho a concrétisé cela sur un ballon en or glissé par Evann Guessand (61e).

La pelouse gelée du Parc des sports de Haguenau a, elle, eu raison de la rencontre entre les Alsaciens, pensionnaires de National 2, et l’USL Dunkerque. En revanche, le choc du ventre mou de N1 entre Le Mans FC et Valenciennes a bien eu lieu, sur un gazon de Marie-Marvingt (l’ex-MMArena) à peu près dans le même état. Cela n’a pas empêché les locaux de trouver la faille en première période, avec Alexandre Lauray au coup franc, Dame Guèye à la remise et Arnold Vula à la finition (28e). Dans le money time, Ewan Hatfout s’est viandé pour permettre à Mathias Oyewusi de sauver Valenciennes (82e)… mais le portier manceau s’est surtout donné l’opportunité de briller sur l’épreuve des onze mètres, stoppant les tentatives d’Axel Camblan et Makabi Lilepo pour qualifier les siens (1-1, 4-4 TAB).

OM 1-1 (3-4 TAB) Lille

Buts : L. Henrique (90e+6) pour l’OM // Haraldsson (68e) pour Lille

Le Mans 1-1 (4-3 TAB) Valenciennes

Buts : Vula (28e) pour Le Mans // Oyewusi (82e) pour Valenciennes

Bastia 0-1 Nice

But : Cho (61e) pour Nice

Guingamp 2-2 (9-8) Sochaux

Buts : Riou (38e) & Guendouz (59e) pour Guingamp // T. Fontaine (12e) & Gnanduillet (45e+1) pour Sochaux

Expulsion : A. Sissoko (85e) pour Guingamp

Reims 1-1 (3-1 TAB) Monaco

Buts : Kipré (45e) pour Reims // Salisu (70e) pour Monaco

Dives-Cabourg 1-0 Le Puy

But : Suzanne (66e) pour Dives-Cabourg

Haguenau – Dunkerque (reporté)

