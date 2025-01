Brest étouffe l’OL

Brest 2-1 OL

Buts : M. Camara (8e) & Ajorque (25e) pour le SB29 // Veretout (45e+2) pour l’OL

La saison du Stade brestois, capable d’enchaîner les performances en Ligue des champions, mais aussi de chuter à Angers (2-0, il y a six jours) et pourrir en milieu de tableau en Ligue 1, n’a pas beaucoup de sens. Ce samedi, à Francis-Le Blé, c’est le SB29 des bons jours qu’on a pu apercevoir : celui qui montre les crocs, maintient un surrégime constant et n’a peur de rien ni personne. Cette fois, sa victime est l’Olympique lyonnais (2-1), cinquième du championnat après sa récente série de six victoires en sept matchs toutes compétitions confondues, mais pris de court par un grand Mahdi Camara – lui l’ancien Stéphanois – et tous ses copains. Quel dommage : le Chakhtar Donetsk ne se présente que dans onze jours, pour les hommes d’Éric Roy.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds ⚽ 1-0 pour Brest ! 👀 Mahdi Camara conclut une belle action des Brestois et chambre les supporters de l'OL sur sa célébration !#beINLigue1 #SB29OL pic.twitter.com/45QC2nbksM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2025

Lacazette bridé par Bizot

C’est une première demi-heure référence – dans leur style – qu’ont pondue les Brestois, avec une solidité retrouvée, un milieu de terrain sanguinaire, l’ancien Lyonnais Mama Baldé au lancement des deux buts, Camara passeur – d’une superbe talonnade – et buteur (1-0, 8e), et un Ludovic Ajorque précieux même au-delà de son pion du break (2-0, 25e). Grâce à Marco Bizot, impeccable sur Alexandre Lacazette (28e), les locaux ont ensuite résisté tout en reculant face à des Lyonnais conquérants, jusqu’à la fin du premier acte et une action d’école des visiteurs menée par Malick Fofana et amenant la réduction de l’écart de Jordan Veretout (2-1, 45e+2), avant que l’égalisation ne soit refusée à Corentin Tolisso pour un hors-jeu de quelques centimètres (45e+4).

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds 🤩 Le but incroyable de Brest ! 👏 La talonnade de Camara, la finition d'Ajorque, tout est parfait et ça fait 2-0 face à l'OL !#beINLigue1 #SB29OL pic.twitter.com/WAJFurYL30 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2025

Le drapeau s’est aussi levé de peu, à la reprise, pour l’intenable Mama Baldé (53e), et entre deux possessions assez molles des Rhodaniens, Brest a joué les coups à fond et s’est finalement offert les plus grosses occasions, Mahdi Camara ratant sa balle de doublé (61e) et Lucas Perri se retrouvant sauvé par son montant sur un étonnant corner de l’équilibriste Kamory Doumbia (73e). Pendant ce temps-là, Bizot a gardé le Général dans sa poche, sur une énième caresse de Rayan Cherki (68e), et n’a plus été tracassé par la suite. Généreux à souhait, comme souvent, Brest termine avec des crampes, et des blessés. Mais Brest termine victorieux.

SB29 (4-3-1-2) : Bizot – Lala, Chardonnet, A. Ndiaye, Haïdara (Amavi, 46e, puis Zogbé, 90e+4) – M. Camara, E. Fernandes, Magnetti – K. Doumbia (Del Castillo, 76e) – Ajorque (Sima, 85e), M. Baldé (Pereira Lage, 76e). Entraîneur : É. Roy.

OL (4-1-4-1) : Perri – Mata, Ćaleta-Car, M. Niakhaté, Tagliafico (Abner, 46e) – Tessmann (Maitland-Niles, 67e) – Cherki, Tolisso, Veretout (Nuamah, 46e), M. Fofana (Benrahma, 80e) – Lacazette (Mikautadze, 76e). Entraîneur : Pierre Sage.