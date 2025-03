Lacazette porte Lyon face à Brest

Lyon 2-1 Brest

Buts : Lacazette (23e et 82e) pour Lyon // Lala (15e sp) pour Brest

Alexandre le Grand.

Une semaine après sa défaite face au Paris Saint-Germain (2-3), l’Olympique Lyonnais s’est remis à l’endroit en s’imposant contre Brest grâce à un doublé de leur capitaine Alexandre Lacazette (2-1). Un succès qui permet à l’OL de revenir à deux points du Top 5 et du Losc, défait par le PSG ce samedi (4-1).

Tout avait pourtant mal débuté pour l’OL et pour Alexandre Lacazette. Sur un corner brestois, l’ancien attaquant d’Arsenal s’est pris pour Teddy Riner le temps d’un instant en ceinturant Mahdi Camara. Un penalty cadeau que Kenny Lala s’est chargé de transformer (0-1, 15e). Une ouverture du score logique puisque les Brestois ont dominé ce début de match, enchaînant les situations dangereuses.

En face, Lyon qui démarrait avec un quatuor sexy (Thiago Almada, Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Lacazette) a mis du temps à se mettre en action. Jusqu’à cette action où chaque membre du quatuor touche le cuir avant que Lacazette n’égalise d’un piqué parfait (1-1, 23e). Derrière, Brest est reparti de l’avant mais le retourné de Ludovic Ajorque est refusé pour hors-jeu (44e), tandis que Lucas Perri est impeccable sur deux frappes d’Hugo Magnetti (66e et 76e). Et comme souvent, quand on ne marque pas, on encaisse un but. Et cela n’a pas loupé avec à nouveau Cherki à la passe et à nouveau Lacazette à la finition du centre (2-1, 82e).

Et alors que Lyon semblait tenir son résultat, les arrêts de jeu sont venus inquiéter tout le Groupama Stadium. Il y a d’abord eu un slalom de Camara qui a obligé l’arbitre à consulter la VAR pour une main potentielle. De quoi agacer Paulo Fonseca qui l’a fait savoir avant d’être expulsé puis de péter un plomb en collant son front à celui de l’arbitre. Une tension qui ne s’est pas arrêtée là puisque Perri est à la parade d’une frappe de Doumbia (98e) avant qu’un nouveau potentiel penalty pour Brest soit analysé. Penalty finalement refusé puisque le ballon était sorti avant la main de Malik Fofana.

Lyon peut souffler mais Lyon a probablement perdu son entraîneur jusqu’à la fin de saison.

