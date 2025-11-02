- Ligue 1
- J11
- Brest-Lyon (0-0)
Ligue 1 : Les tops et les flops de Brest-Lyon
Un bien pauvre spectacle, un Dominik Greif appliqué pour éteindre les rares velléités brestoises et à l'arrivée pas le moindre but à se mettre sous la dent : ce Brest-Lyon ne restera pas dans les mémoires. Sauf peut-être pour les débuts catastrophique de Hans Hateboer sous le maillot rhodanien.
Les Tops
Pathé Mboup
« Mboup Mboup et coyote », une nouvelle production Pathé bientôt dans les salles.
Dominik Greif
Pas de doute, la Greif a bien pris.
Rémy Labeau Lascary
Le crochet le plus dévastateur depuis Messi ce fameux 6 mai 2015. Dommage pour Clinton Mata, il ne rentrera pas dans l’Histoire.
Stop that Rémy Labeau-Lascary 🥵#SB29OL pic.twitter.com/qyrxsg9Q4N
— L1+ (@ligue1plus) November 2, 2025
Romain Del Castillo
Le saviez-vous ? Oui, il est possible de tenter 20 centres en un seul match. Dommage qu’il n’ait pas un avant-centre de près de deux mètres pour les reprendre.
Les flops
Hans Hateboer
Désormais à Lyon, on fait bien attention à retirer tous les jokers du paquet de cartes avant de lancer la moindre partie.
Un nouveau scénario hitchcockien à venir ce dimanche soir 🍿
7 minutes de jeu et déjà un carton rouge 🟥#SB29OL pic.twitter.com/RU54Lxl1fa
— L1+ (@ligue1plus) November 2, 2025
Corentin Tolisso
« Corentin utilise roulade, mais rien ne se passe ! » Un Pokemon de type herbe, vu le temps passé le nez dans le gazon.
Ludovic Ajorque
Dégaine de peintre en bâtiment, pour utiliser ses pinceaux comme un grand illusionniste.
Afonso Moreira
Quelle belle voix pour hurler au moindre contact. Pas aujourd’hui que la Castafiore se sera rabibochée avec le capitaine Haddock. Tonerre de Brest !
Par Tom Binet et Baptiste Brenot