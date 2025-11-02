Ligue 1

J11

Brest-Lyon (0-0)

Ligue 1 : Les tops et les flops de Brest-Lyon

Par Tom Binet et Baptiste Brenot le Dimanche 02 Novembre à 23:31

Un bien pauvre spectacle, un Dominik Greif appliqué pour éteindre les rares velléités brestoises et à l'arrivée pas le moindre but à se mettre sous la dent : ce Brest-Lyon ne restera pas dans les mémoires. Sauf peut-être pour les débuts catastrophique de Hans Hateboer sous le maillot rhodanien.