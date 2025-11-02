S’abonner au mag
Ligue 1 : Les tops et les flops de Brest-Lyon

Par Tom Binet et Baptiste Brenot

Un bien pauvre spectacle, un Dominik Greif appliqué pour éteindre les rares velléités brestoises et à l'arrivée pas le moindre but à se mettre sous la dent : ce Brest-Lyon ne restera pas dans les mémoires. Sauf peut-être pour les débuts catastrophique de Hans Hateboer sous le maillot rhodanien.

Ligue 1 : Les tops et les flops de Brest-Lyon

Les Tops

Pathé Mboup

« Mboup Mboup et coyote », une nouvelle production Pathé bientôt dans les salles.

Dominik Greif

Pas de doute, la Greif a bien pris.

Rémy Labeau Lascary

Le crochet le plus dévastateur depuis Messi ce fameux 6 mai 2015. Dommage pour Clinton Mata, il ne rentrera pas dans l’Histoire.

Romain Del Castillo

Le saviez-vous ? Oui, il est possible de tenter 20 centres en un seul match. Dommage qu’il n’ait pas un avant-centre de près de deux mètres pour les reprendre.

Les flops

Hans Hateboer

Désormais à Lyon, on fait bien attention à retirer tous les jokers du paquet de cartes avant de lancer la moindre partie.

Corentin Tolisso

« Corentin utilise roulade, mais rien ne se passe ! » Un Pokemon de type herbe, vu le temps passé le nez dans le gazon.

Ludovic Ajorque

Dégaine de peintre en bâtiment, pour utiliser ses pinceaux comme un grand illusionniste.

Afonso Moreira

Quelle belle voix pour hurler au moindre contact. Pas aujourd’hui que la Castafiore se sera rabibochée avec le capitaine Haddock. Tonerre de Brest !

