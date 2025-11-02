- Ligue 1
- J11
- Brest-Lyon
Revivez Brest-Lyon (0-0)
Bon, ce fut pas bien folichon. Brest a un point d'avance sur le premier relégable, Lyon reste accroché au wagon européen, et au moins, c'est terminé ! Zéro-zéro, et sur ce, ciao !
Ce dernier centre de Del Castillo qui tombe dans les six mètres lyonnais, mais personne ne peut le toucher... Le der des der ?
Personne pour faire une boulette dans les derniers instants, et offrir un petit twist à ce match qui en manque terriblement ?
Bon, le calvaire est bientôt terminé.
Magnetti décide d'offrir le ballon aux supporters qui se les pèlent torse poil dans le virage, quel homme.
Sept minutes de bonheur en plus, les amis !
C'était bien tapé par Morton, mais pas assez pour inquiéter Majecki, qui se détend bien !
Très bon coup franc pour les Lyonnais, après ce tacle mal maîtrisé de Brendan Chardonnet !
Les Brestois enchainent les corners, attention...
Quelle belle publicité pour notre chère Liguain que ce match !
Sortir de leurs trente mètres, c'est un combat de chaque instant pour les Lyonnais. Un combat perdu, encore une fois.
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Mathys de Carvalho remplace Corentin Tolisso
Quelle accélération de Labeau Lascary, qui se faufile dans la surface en crochetant Maitland-Niles et Mata (qui nous a fait une Boateng sur le coup), mais sa frappe est bien arrêtée par Dominik Greif !
🔀 Changement pour Brest. Eric Junior Dina Ebimbe remplace Pathé Mboup.
Et le taquet de Magnetti sur Corentin Tolisso. Pas cool !
Stat de merde : on est à 0,12 expected goals depuis le retour des vestiaires. Y a pas à dire, c'est mouvementé !
Bon les gars, plus qu'un petit quart d'heure pour cadrer la première frappe de cette seconde période ! Vous croyez en l'exploit vous ?
Le gnon de Kenny Lala en pleine tronche de Alfonso Moreira, qui ne nous a pas refait profiter de sa voix de castafiore.
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. "Rachon" Ghezzal remplace Martín Satriano, bien discret ce soir.
On a eu un tir ! C'était une tête bien trop décroisée de Soumaïla Coulibaly sur corner, mais bon, on va pas faire les fines bouches.
🔀 Changement pour Brest. Mama Baldé remplace Rémy Labeau Lascary
🔀 Changement pour Brest. Hugo Magnetti remplace Lucas Tousart
Perte de balle lyonnaise, mais Tolisso fait son attaque "roulade" et calme le jeu.
L'offensive des Ty Zefs fout le bordel dans la surface lyonnaise, Ajorque s'effondre après avoir culbuté Clinton Mata, derrière le coup de rein de Mboup donne des frissons à tout le stade, mais c'est dégagé tant bien que mal !
Les Lyonnais sont de retour à l'abordage, mais ça se casse les dents avant même d'arriver à bord du navire brestois.
🟨 Carton jaune pour Pathé Mboup
Pavel Šulc tente de s'infiltrer dans la surface, mais se fait déménager par Coulibaly.
Le cafouillage au premier poteau, Turpin signale une faute sur Tagliafico. Les frissons !
Voila que ça s'anime, youpi !
Ajorque est à nouveau trouvé dans la surface, mais le centre qui suit est dégagé comme on peut par Maitland-Niles ! Corner, encore !
OOOOH Pathé Mboup qui croit donner l'avantage sur un coup de billard après le dégagement du corner. L'enroulée lucarne opposée était splendide, mais le drapeau s'est légitimement levé !
Bon, sinon, Brest a repris le jeu en main, et pousse sévère. Nouveau corner obtenu par Ludo Ajorque, sur cette frappe en pivot contrée.
Il aurait peut-être fallu laisser le deuxième ballon sur le terrain, on aurait eu deux fois plus de chances de voir un but...
Bon, ce n'est pas avec des matchs du dimanche comme celui-la qu'on fera croire à qui que ce soit que la Ligue 1 vaut un milliard à diffuser.
Ajorque, seul sur l'aile gauche, déborde et centre si puissamment que Niakhaté est obligé de dégager en corner. C'est très fort !
La passe calamiteuse de Mata, qui donne une bonne occasion aux Brestois, mais le contrôle de Mboup est trop long... Moins et moins, ça fait plus, en théorie, non ?
Et le corner brestois sur cette passe en retrait de Tagliafico qui a bien mis Greif dans la mouise !
C'est donc Lyon, à dix, qui a gardé la balle 60% du temps en première période. De quoi énerver Mama Baldé, qui est allé tamponner Corentin Tolisso, expert en roulade.
Allez, on reprend. Et la soirée va bien finir par s'ambiancer, on y croit !
C'est nul, et c'est la mi-temps. Mais restez, on va bien s'amuser, je vous le jure !
Et deux minutes de temps additionnel !
Ce sont les Lyonnais qui font tourner désormais. Sans réussir à créer le danger, mais Brest se fait balader.
Belle phase de jeu lyonnaise, conclue par un centre au poteau de corner opposé par Šulc. Pour créer le danger, c'est pas gagné...
Bien joué de la part de Moreira, qui hurle pour persuader tout le monde qu'il y avait faute. Le pire, c'est que ça marche !
Dès qu'il faut relancer de derrière, ça bégaye fort côté lyonnais.
L'enchaînement de Bradley Loko, qui dépose Pavel Šulc avant d'essayer d'assomer un de ses supporters au loin, c'était presque réussi !
Entre les Brestois qui n'ont pas compris qu'ils étaient un de plus et Lyon qui tente des chandelles offensives quand il ne perd pas la balle dans ses vingt mètres, c'est pas brillant.
La sortie de balle emmenée par Pathé Mboup était si belle que les Lyonnais lui ont rendu la balle après une passe ratée de Ajorque. Bon, finalement, ça ne donne rien, mais c'était joli.
Le crochet de Pathé Mboup était si vif qu'il en est tombé. Maitland-Niles n'a lui pas bronché.
Les Brestois, ils bossent les centres à l'entraînement ? Parce que y en a pas un qui arrive dans la bonne zone pour l'instant. Voir qui arrive tout court.
Les Lyonnais s'essayent eux aussi à attaquer, mais se font dégager comme des mal-propres dès qu'ils approchent de la surface brestoise.
Quel enchaînement de Ajorque, qui s'emmène la balle dans les airs et décoche une frappe lourde pour chauffer Grieff ! La manchette du gardien lyonnais sort en corner, qui ne donne rien, mais quel geste !
Oh l'incursion de Satriano, qui sert Šulc en bonne position ! C'est finalement contré, mais ça aurait pu donner quelquen chose de pas mal.
La passe foireuse de Niakhaté qui ouvre un boulevard à Mama Baldé, qui foire à son tour son centre. Du grand art !
Coco Tolisso peut faire un tour sur lui-même, et constater : oui, il est bien seul.
C'est quoi vos souvenirs d'entrées fracassantes de nouvelles recrues ? Parce que là, le père Hateboer, il m'a sacrément impressionné.
Tyler Morton qui tente sa chance de loin ! Pourquoi pas, mais ce n'est pas cadré.
Il y en a un qui se régale pour l'instant, c'est ce bon vieux Romain Del Castillo. Même dix piges plus tard, il veut donner des regrets à son ex. Et on va pas s'en plaindre !
Et la frappe de l'extérieur de Tousart est tellement foirée qu'elle ne sort même pas en touche. Les Brestois poussent, et compressent les Lyonnais dans leurs trente mètres !
Superbe première prise de balle de Maitland-Niles, qui foire un contrôle tout bête dans ses trente mètres et donne une touche à ses adversaires.
OOOOH ce centre de Kenny Lala au second poteau ! Malheureusement, Ludovic Ajorque se manque sur ce geste, et empêche Pathé Mboup de reprendre ce ballon par la même occasion !
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Ainsley Maitland-Niles remplace Tanner Tessmann, qui fait la gueule.
Le duel à l'épaule entre Tessmann et Tousart, j'aimerais pas me retrouver au milieu.
C'est Pavel Šulc qui a coulissé en position de latéral droit pour compenser, et toutes les offensives bretonnes passent donc du côté du numéro 10 tchèque. Pas bête, la guèpe !
Ce pressing de Lucas Tousart au niveau du poteau de corner lyonnais, ça gratte un centre vers Mama Baldé, bien gêné par le malicieux Nicolas Tagliafico. Six mètres !
J'ai hâte de découvrir le prochain stratagème lyonnais pour se tirer une balle dans le pied.
Maitland-Niles est donc parti s'échauffer, et Brest passe à l'offensive, mais la frappe de Mama Bladé trouve le petit filet extérieur !
🟥 Et bien, première titularisation express pour Hateboer !
La semelle sur le mollet, ça va faire rouge cette affaire.
Et Clément Turpin qui va consulter la VAR !
🟨 Carton jaune pour Hans Hateboer, qui s'est fait chiper la balle par Mboup et le balaye bien en retard !
Bon, Brest est bien décidé à attendre l'OL de pied ferme.
Et bien le bonsoir moukill ! Alors, vous voyez quoi comme résultat ? Je vous annonce un 3-3 perso. Oui, soyons fou.
Ce petit filou de Satriano qui tombe dans la surface, le bras immédiatement levé pour réclamer un péno. Bien tenté, mais il en faut plus pour embobiner Turpin.
Finalement, le ralenti nous montre que c'était une remise bien ajustée de la part de Joris. My bad !
Oula ce petit centre mal dégagé par Chotard, petit moment de flottement dans la surface brestoise. Ils ont vite rendu le ballon, en tout cas.
Le coup d'envoi est donné par les Lyonnais, tranquillement attendus par les Bretons dans leur moitié de terrain. On sait qu'il fait froid en novembre, mais faudra bien se découvrir tôt ou tard !
C'est parti !
Sinon, petite précision, ça sera Clément Turpin au sifflet. Allez, on y est presque !
Vous pensez que l'OL va se relever de la déconvenue de mercredi, ou continuer dans la droite lignée de l'effondrement observé contre le PFC ? Brest va-t-il se réveiller dans un stade Francis-Le Blé incancdescant ? Dites-moi tout !
Côté visiteur, Paulo Fonseca a choisi d'offrir sa première titularisation sous la tunique lyonnaise à ce cher Hans Hateboer, qui retrouve donc la Bretagne moins d'un mois après l'avoir quitté.
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Stade Brestois 👊🔴🔵#SB29OL pic.twitter.com/vHb3rmB6nb
?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2025
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Stade Brestois 👊🔴🔵#SB29OL pic.twitter.com/vHb3rmB6nb— Olympique Lyonnais (@OL)
Pour conjurer le sort, le druide Eric Roy a concocté un onze avec pas mois de trois anciens lyonnais sur la pelouse en guise de bienvenue à ses adversaires. Lucas Tousart, Mama Baldé et Romain Del Castillo seront donc chargés des présentations. Degemer mat !
𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪
Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter l'Olympique Lyonnais ce dimanche à 20h45 dans le cadre de la 11ème journée de @Ligue1 McDonald's ⚔ #SB29OL
🤝 Meilleurtaux Brest-Guipavas pic.twitter.com/5udaD1kY2i
?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2025
𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪ Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter l'Olympique Lyonnais ce dimanche à 20h45 dans le cadre de la 11ème journée de @Ligue1 McDonald's ⚔ #SB29OL 🤝 Meilleurtaux Brest-Guipavas pic.twitter.com/5udaD1kY2i— Stade Brestois 29 (@SB29)
Voilà donc une belle affiche pour conclure cette onzième journée, entre un Stade Brestois à des années lumières des astres de la Ligue des champions, englué à la limite de la zone rouge et incapable de s'imposer depuis quatre matchs, qui doit impérativement relancer la machine histoire de prendre un peu de gras avant que l'hiver commence. Bon présage peut-être, ses poursuivants nantais et lorientais ont tout deux chuté dans l'après-midi, leur laissant l'occasion de creuser un peu l'écart. Chose qui ne sera pas évidente face à des Lyonnais toujours aussi aléatoires, qui ont tout de même réussi l'exploit de se faire remonter de trois buts ce mercredi, trois jours après s'être offert le scalp de Strasbourg. Ce qui augure un spectacle bien imprévisible comme on l'aime, dans un instant à Francis-Le Blé !
Coucou les loulous ! Alors, ce week-end ? Vous aussi, vous l'avez passé dans l'attente des arabesques de Ludovic Ajorque ? Et des retrouvailles de Paulo Fonseca avec le Stade Brestois ? Vous êtes donc au parfait endroit pour déguster ce dernier et gros morceau de Ligue des Talents qui nous attend dans un petit quart d'heure, avec le déplacement lyonnais dans le Finistère ! Que la rencontre commence, tonnerre de Brest !
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Mathys de Carvalho remplace Corentin Tolisso
🔀 Changement pour Brest. Eric Junior Dina Ebimbe remplace Pathé Mboup.
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. "Rachon" Ghezzal remplace Martín Satriano, bien discret ce soir.
🔀 Changement pour Brest. Mama Baldé remplace Rémy Labeau Lascary
🔀 Changement pour Brest. Hugo Magnetti remplace Lucas Tousart
🟨 Carton jaune pour Pathé Mboup
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Ainsley Maitland-Niles remplace Tanner Tessmann, qui fait la gueule.
🟥 Et bien, première titularisation express pour Hateboer !
🟨 Carton jaune pour Hans Hateboer, qui s'est fait chiper la balle par Mboup et le balaye bien en retard !
Brest
Olympique Lyonnais
Par Baptiste Brenot