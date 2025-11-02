Revivez Brest-Lyon (0-0)

Côté visiteur, Paulo Fonseca a choisi d'offrir sa première titularisation sous la tunique lyonnaise à ce cher Hans Hateboer, qui retrouve donc la Bretagne moins d'un mois après l'avoir quitté.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Stade Brestois 👊🔴🔵#SB29OL pic.twitter.com/vHb3rmB6nb — Olympique Lyonnais (@OL) ?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2025