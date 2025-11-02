En supériorité numérique, Brest se casse les dents sur Lyon

En supériorité numérique tout au long du match, Brest n’a pas su trouver la faille pour s’imposer contre l’Olympique lyonnais (0-0). Une soirée décevante pour les deux équipes, qui font du surplace.

Brest 0-0 Olympique lyonnais

Expulsion : Hateboer (7e) pour l’OL

En conclusion d’une onzième journée chiche en spectacle, Brest et Lyon n’ont pas offert un grand match à Francis-Le Blé, conclu sur un score nul et vierge (0-0). Rapidement réduits à dix après une semelle bien trop haute de Hans Hateboer sur Pathé Mboup, les Lyonnais se sont avant tout appliqués à faire le dos rond. Les Brestois, eux, sont bel et bien malades, incapables de forcer la décision malgré une nette domination en seconde période. La définition même du (triste) nul qui n’arrange personne : ni les uns dans la course à l’Europe (sixièmes), ni les autres dans une lutte pour le maintien dans laquelle ils sont bel et bien engagés (treizièmes).

Hateboer était pressé

Le choc bascule dès les premières minutes de la partie. Très en retard, Hans Hateboer fauche le feu follet Pathé Mboup. Problème : la semelle est bien trop haute, ce qui n’a pas échappé à la vidéo, qui en informe M. Turpin, et le défenseur néerlandais est prié d’aller prendre sa douche prématurément. Mais contrairement à mercredi soir face au Paris FC, l’OL ne sombre pas après avoir été réduit à dix. Au contraire : Brest frissonne de se retrouver tout à coup dans la peau de celui qui doit prendre l’initiative, tandis que les visiteurs ne paniquent pas d’un iota, poursuivant leur travail de sorties de balle bien léchées sans hésiter à casser le rythme avec vice au besoin. Ludovic Ajorque fait tout de même peser une menace sur le but rhodanien, mais il est trop court sur un long centre de Kenny Lala, puis Dominik Greif veille au grain sur sa demi-volée de l’entrée de la surface, avant de mettre également en échec le très remuant Mboup.

Brest toujours impuissant

Au retour des vestiaires, les Ty Zef tentent d’accélérer les choses devant des Lyonnais de plus en plus préoccupés par le fait de tomber au moindre contact pour casser le jeu, plutôt que d’essayer d’en proposer par eux-mêmes. Mais quand Mboup pense illuminer cette triste soirée d’un enroulé sublime en pleine lucarne, il est en position de hors-jeu. Bien décidée à ne pas terminer cette semaine à trois matchs sans le moindre but inscrit, la bande d’Éric Roy y met tout son cœur, à l’image d’Ajorque, toujours aussi généreux, mais toujours pas décisif. Malgré le coaching du technicien breton et une fin de match passée à harceler la défense lyonnaise entre deux arrêts de jeu, les Bretons doivent se contenter d’un petit point. Sauvé par Radosław Majecki d’une belle horizontale sur un coup franc tardif de Tyler Morton.

Brest (4-2-3-1) : Majecki – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko – Tousart (Magnetti, 71e), Chotard – Baldé (Labeau Lascary, 71e), Del Castillo, Mboup (Dina Ebimbe, 82e) – Ajorque. Entraîneur : Éric Roy.

OL (4-3-3) : Greif – Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tessmann (Maitland-Niles, 15e), Morton, Tolisso (De Carvalho, 85e) – Šulc, Satriano (Ghezzal, 76e), Moreira. Entraîneur : Paulo Fonseca.

