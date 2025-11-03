Eric Roy peste contre l'OL et Tolisso

Vice City.

Malgré plus de 80 minutes en supériorité numérique, 13 tirs et 12 corners, Brest a dû se contenter d’un nul dimanche soir contre Lyon (0-0). Frustrant pour les Bretons, qui avaient là une occasion en or de renouer avec la victoire après un mois d’octobre à oublier (deux nuls, deux défaites). Eric Roy ne s’en est pas caché en conférence de presse, et les Gones en ont pris pour leur grade.

« J’espère que Tolisso va bien parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match, a-t-il lancé, passablement agacé par les manœuvres adverses pour gagner du temps. J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours (contre le Betis, jeudi) et dans sept jours (face au PSG, dimanche). (…) Les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu, comme vous l’avez joliment dit. C’est sûr qu’il nous manquerait un peu de vice pour pouvoir faire aussi bien. »

Le coach lyonnais Jorge Maciel a aussi été rhabillé pour l’hiver. « J’ai déjà expérimenté ça quand il était entraîneur adjoint à Lille, où il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir le jeu quand on partait en contre-attaque ou qu’on essayait de revenir au score. Je ne suis pas très étonné. »

Vivement le match retour mi-janvier.

