Dortmund suit le rythme de Leipzig

Dortmund 2-0 Hoffenheim

Buts : Brandt (43e), Schlotterbeck (60e)

Le podium se détache.

Dortmund a profité des contre-performances de ses poursuivants pour conforter son rang en Bundesliga ce dimanche. Hoffenheim, qui menaçait directement le BvB, a été remis à sa place par Julian Brandt (1-0, 43e) et Nico Schlotterbeck (2-0, 60e). Toujours invaincu à domicile et troisième du championnat, Dortmund colle aux basques de Leipzig, lointain dauphin du Bayern.

Guirassy toujours muet

Les Borussen ont maintenant une marge de cinq points par rapport à Leverkusen et Hoffenheim. Ombre au tableau : Serhou Guirassy se rapproche dangereusement des 400 minutes consécutives sans marquer en BuLi.

En espérant qu’il ne soit pas obligé d’attendre le passage du Père Noël pour recevoir un petit but.

