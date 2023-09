Pronostic Hoffenheim Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund tombe face à l’os Hoffenheim

Douzième de Bundesliga l’an passé, Hoffenheim réalise une très bonne entame de saison. En effet, le TSG 1899 se trouve actuellement en 5e position avec seulement 1 point de retard sur le duo de leaders, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. L’équipe entraînée par l’Américain Matarazzo a disputé 5 journées pour un excellent bilan de 4 succès et 1 défaite lors de la 1ère journée face à Fribourg (1-2). Depuis ce revers, la formation allemande a réalisé un parcours parfait avec 4 victoires de rang, face à Heidenheim, Wolfsbourg, Cologne et l’Union Berlin. Comme souvent, « Hoffe » se montre très performant offensivement avec 12 buts inscrits (5e attaque de la Ligue). Hormis lors de sa défaite face à fribourg, Hoffenheim a toujours inscrit au moins 2 buts dans ses rencontres. Dans cette équipe, on retrouve d’excellents éléments comme le Batave Weghorst, le Croate Kramaric, le Danois Skov, ou l’Américain Brooks.

En face, Dortmund a certainement encore du mal à digérer ce qui s’est passé lors de la dernière journée de la saison passée face à Mayence et la perte d’un titre qui lui tendait les bras. Si le Borussia est toujours invaincu en Bundesliga, il n’a pas vraiment convaincu lors des 1res journées. En effet, les partenaires de Matt Hummels ont signé deux nuls face au promu Heidenheim et Bochum, pour 3 succès contre Cologne, Fribourg et le week-end dernier contre Wolfsbourg (1-0), grâce à l’expérimenté capitaine Marco Reus. Suite à cette victoire, le BVB se retrouve en 6e position avec un seul point de retard sur son adversaire du soir. En plus de ses performances en dent de scie sur la scène nationale, Dortmund s’est montré décevant lors de son 1er match de Ligue des Champions face au PSG. Impressionnant dans ce début de saison, Hoffenheim pourrait résister au Borussia Dortmund et décrocher au point le point du nul.

