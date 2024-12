Pronostic Troyes Martigues : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes tranquille face à Martigues

Cette opposition entre Troyes et Martigues met aux prises deux formations luttant pour leur maintien. L’ESTAC a appris quelques heures avant le début de la saison qu’il était repêché à la suite de la relégation administrative de Bordeaux. Après avoir connu une entame délicate, le club troyen avait redressé la barre lors des dernières journées en alignant 5 journées sans la moindre défaite. Cette belle série s’est arrêtée le week-end dernier en déplacement à Lorient qui a remporté tous ses matchs à domicile (2-0). Ce vendredi, en recevant le dernier du championnat, Troyes a une belle carte à saisir pour sortir de la zone rouge. Au regard de ce qu’elle a démontré lors des dernières semaines, l’équipe troyenne dispose du potentiel pour atteindre cet objectif.

En face, Martigues est montée cet été en finissant second du championnat national. Comme on pouvait s’y attendre, le club entraîné par Thierry Laurey souffre et se retrouve déjà en position de lanterne rouge. Actuellement, Martigues est le seul club décroché puisqu’il accuse déjà 6 points de retard sur le premier non-relégable. Cette opposition face à un autre mal classé est importante pour retrouver espoir. En cas de nouvelle défaite, le club provençal pourrait voir l’écart s’agrandir. Martigues n’est pas aidée, car elle dispute tous ses matchs à l’extérieur puisque son stade est en rénovation. Le week-end dernier, les Martégaux se sont inclinés face à Guingamp (0-1) en concédant un but en toute fin de rencontre. De plus, Solvet a été exclu et manquera cette rencontre. À domicile, Troyes devrait signer un joli coup dans la course au maintien en dominant Martigues, au plus mal.

