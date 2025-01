Liverpool caracole en tête, Arsenal et Newcastle tentent de suivre le rythme, Forest sombre

Rouges de plaisir.

Tout en haut du classement, Liverpool n’a fait qu’une bouchée d’une triste équipe d’Ipswich, trop rapidement dépassée (4-1). Onze minutes auront suffi à Dominik Szoboszlai pour percer la défense adverse d’une frappe à ras de terre de l’entrée de la surface. Le break vient ensuite de l’inévitable Mohamed Salah, qui en profite pour dépasser Thierry Henry avec 176 caramels en Premier League. Cody Gakpo, de près après une parade de Christian Walton devant Szoboszlai, puis de la tête sur un centre de Trent Alexander-Arnold s’occupe de corser l’addition.

MOHAMED SALAH UN PEU PLUS DANS L'HISTOIRE 👑 Le Pharaon dépasse Thierry Henry au nombre de buts marqués dans l'histoire de la Premier League (176) ⚽️#PremierLeague pic.twitter.com/fj8L9PxjCZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 25, 2025

Dans le sillage des Reds, Arsenal s’est arraché pour ne pas craquer à Wolverhampton (0-1). Des Gunners d’abord mis en difficulté par l’expulsion de Myles Lewis-Skelly pour avoir coupé un contre à 80 mètres de son but, mais finalement libérés par le deuxième rouge de la partie, cette fois pour João Gomes, et qui empochent finalement la mise sur une demi-volée de Ricardo Calafiori. En revanche, Nottingham Forest a montré qu’il pouvait aussi avoir des trous d’air, et pas des moindres, sur la pelouse de Bournemouth (5-0). Les Cherries sont en grande forme, à l’image de Justin Kluivert buteur d’une frappe téléguidée de 25 mètres et passeur d’un centre décisif sur la caboche de Dango Ouattara, pour sa part auteur d’un triplé.

Newcastle s’invite dans le top 4

Un podium désormais talonné par Newcastle, qui n’a guère tremblé face au cancre du championnat, Southampton (1-3). Les Saints se sont pourtant donné le droit d’y croire un peu grâce à une tête gagnante de Jan Bednarek. Mais avec une défense aussi friable, ils n’avaient aucune chance. Joe Aribo offre d’abord le penalty de l’égalisation à Alexander Isak, qui claque un doublé dans la foulée après s’être introduit plein axe. Une recette également appliquée par Sandro Tonali au retour des vestiaires. Enfin, Everton est allé gratter une victoire très importante à Brighton grâce à un penalty d’une autre ancienne connaissance de la Ligue 1 : Iliman Ndiaye (0-1).

Vite, le choc entre Chelsea et Manchester City !

Liverpool 4-1 Ipswich

Buts : Szoboszlai (11e), Salah (35e) et Gakpo (44e et 66e) pour les Reds // Greaves (90e) pour les Tractor Boys

Wolverhampton 0-1 Arsenal

But : Calafiori (74e)

Expulsion : Gomes (70e) pour les Wolves // Lewis-Skelly (42e) pour les Gunners

Southampton 1-3 Newcastle

Buts : Bednarek (10e) pour les Saints // Isak (26e SP et 30e) et Tonali (51e) pour les Magpies

Bournemouth 5-0 Nottingham Forest

Buts : Kluivert (9e), Ouattara (55e, 61e et 87e) et Semenyo (90e+1)

Brighton 0-1 Everton

But : Ndiaye (42e SP)

