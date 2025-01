Les notes de Liverpool-Lille

Rémy Cabella

La dernière (et seule) fois qu’il était venu à Anfield, c’était en 2015 avec Newcastle pour une défaite 2-0 contre une équipe composée de Mignolet, Lovren, Allen et Ibe aux places d’Alisson, Van Dijk, Szoboszlai et Salah. Le temps passe et, finalement, il n’y a que dans le foot que les tarifs ne flambent pas.