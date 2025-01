Arsenal très solide, les clubs de Milan assurent et le Celtic se qualifie

Arsenal 3-0 Dinamo Zagreb

Buts : Rice (2e), Havertz (65e) et Ødegaard (90e+1) pour les Gunners

Arsenal est cohérent : troisièmes en Ligue des champions, deuxièmes en Premier League, les Gunners n’ont pas encaissé de but à domicile cette saison en Ligue des champions. Ce n’est pas le Dinamo Zagreb qui allait les inquiéter (3-0). Les Croates, à moins d’une victoire contre Milan et d’un concours de circonstances la semaine prochaine, sont éliminés.

Pour sa première sur le banc du Dinamo, Fabio Cannavaro n’a rien pu faire. En face, un gros travail de Gabriel Martinelli a trouvé Kaï Havertz pour lancer les guys d’Arteta. L’Allemand (parce qu’il a compris qu’il n’était pas un finisseur incroyable ?) a remisé pour Declan Rice, qui a fini de volée (1-0, 2e). Pour le deuxième, Declan Rice a laissé les deux autres à la manœuvre : le Brésilien a trouvé le crâne de l’Allemand, clinique (2-0, 65e). Bien placé aux six mètres, Martin Ødegaard a donné de l’ampleur au score (3-0, 90e +1). Aucun club croate n’a gagné en Angleterre en Ligue des champions.

AC Milan 1-0 Gérone

But : Leão (37e) pour les Italiens

Sérgio Conceição a réussi sa première en Ligue des champions. Son Milan a eu peur, a battu Gérone (1-0), mais est désormais à cinq victoires d’affilée en Ligue des champions. Rafael Leão, le deuxième plus gros dribbleur de Ligue des champions derrière Edon Zhegrova, a fait honneur à son coach compatriote. Lancé par Ismaël Bennacer, le Portugais a croqué deux fois David López (pas l’écrivain, le capitaine catalan) pour marquer (1-0, 37e). Milan s’est fait peur en seconde période, quand le but de Bryan Gil a été annulé pour hors-jeu (58e). Râleur, l’Espagnol a pris un jaune dans la foulée. La recrue Kyle Walker sera là pour les huitièmes. Gérone, éliminé, pourra sereinement préparer l’organisation du rendez-vous du printemps : le salon régional des métiers d’art.

Sparta Prague 0-1 Inter Milan

But : Martínez (12e) pour l’Inter

L’Inter est difficile à bouger et ce n’est sûrement pas le Sparta Prague qui pouvait y arriver (0-1). Dans un multiplex en peine de buts, les Tchèques ont galéré toute la partie et disent au revoir à la Ligue des champions. Dommage, ils avaient gagné deux fois en septembre. Déjà au départ de l’action du seul but de la soirée, Lautaro Martínez a repris de volée un centre d’Alessandro Bastoni. La balle a touché le sol puis s’est glissée entre la barre et les gants de Peter Vindahl (1-0, 12e). Ensuite, l’Inter a géré, suivant un mantra qui lui réussit bien : pas plus d’un but par match. Les Autrichiens perdent pour la cinquième fois d’affilée en C1, leur triste record.

Celtic 1-0 Young Boys

But : Benito (CSC, 86e) pour le Celtic

Expulsion : Maeda (89e) côté écossais.

Bon bah là, il ne s’est pas passé grand-chose. Ah, si, le Celtic a confirmé qu’il était très solide à domicile en Ligue des champions. Un nul, une défaite et deux victoires, voilà pour le bilan. Ce mercredi soir, le Celtic est provisoirement qualifié, devant Manchester City, devant le PSG, et très loin devant les Young Boys. Les Suisses ne peuvent même pas se consoler : ils pensaient glaner leur premier point à la fin d’un bon 0-0 des familles, mais non (1-0). Kyogo Furuhashi, ancien coéquipier d’Andrés Iniesta au Vissel Kobe, aurait déjà pu marquer, mais il a fait faute (31e). Pareil pour son coéquipier belge Arne Engels, qui a été trop mollasson sur son penalty (41e). Engels a voulu partager, mais le Suisse Loris Benito a marqué très maladroitement contre son camp (1-0, 86e). 0 point pour les Young Boys La tête à (Beni)toto. Ils joueront leur bonnet d’âne contre Belgrade, la semaine prochaine.

