Le Milan vient à bout de Côme, malgré Caqueret

Côme 1-2 AC Milan

Buts : Diao (60e) pour les Lariani // Hernandez (71e) et Leão (76e) pour les Rossoneri

En déplacement chez son voisin Côme, l’AC Milan a eu toutes les peines du monde à ramener les trois points (1-2). Et ce n’est surtout pas en première période qu’il fallait chercher de l’action. Non, il a fallu attendre l’entrée de Maxence Caqueret, tout juste arrivé, pour voir un bon décalage se créer. Au milieu de terrain, le Français a en effet lancé l’Hispano-Sénégalais Assane Diao, lui aussi recruté en fin de semaine dernière, venu s’engouffrer dans l’angle droit de la surface avant de fermer sa cheville et piéger Mike Maignan au premier poteau (60e). Comme d’habitude, ce Milan instable a donc attendu d’être mené pour réagir.

Sur corner, Theo Hernandez a en effet pu placer une volée chanceuse et mal jugée par Jean Butez (un autre Francese) dans le petit filet (71e), avant que Rafael Leão, excellemment trouvé par la passe en profondeur de Tammy Abraham, ne dépose son joli piqué au fond (76e). Logique respectée, avec l’AC Milan qui revient désormais à quatre points de la dernière place qualificative en Ligue des champions, occupée par la Lazio. Les Rossoneri disposent même d’un match en retard contre Bologne pour s’y installer.

