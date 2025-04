Antoine Griezmann sous le feu des critiques en Espagne

Ça tire à balle réelle.

Alors qu’il vient d’entrer dans l’histoire de l’Atlético de Madrid et de la Liga, Antoine Griezmann subit de vives critiques après l’élimination de son club en demi-finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone (0-1, 4-5 sur l’ensemble des deux matchs). La presse espagnole ne l’épargne pas. Sur Radio Marca, le journaliste Mati Prats ne mâche pas ses mots : « Le foot de haut niveau et compétitif, c’est terminé pour lui. »

Même son de cloche du côté de Marca, qui lui attribue un 4/10 et constate : « L’Atlético a besoin du Français et le Français n’est pas là. Ses dernières semaines sont un exemple clair que la meilleure version de Griezmann est très loin de celle actuelle. » AS abonde : « Ça fait mal de le voir comme ça. » Quant à Mundo Deportivo, il parle d’un joueur « porté disparu », notant qu’« il n’a eu aucune occasion, a peu créé de lien et n’a été vu que dans quelques actions. »

El Cholo à la rescousse

Un constat inquiétant pour l’attaquant français, dont la dernière réalisation remonte au match aller de cette même demi-finale contre le Barça (4-4), soit une disette de sept matchs consécutifs. Sa méforme coïncide avec celle de l’Atlético, en perte de vitesse en championnat (3e, à six points du Real et neuf du leader Barcelone), et déjà éliminé de la Ligue des champions. Face à la tempête médiatique, Diego Simeone prend la défense de son joueur : « C’est le football, il y a des bons et des moins bons moments tout au long de la saison. Il n’y a aucun reproche à faire. »

Enfin bref, le choix de son futur a l’air de chambouler son jeu, qui nous a tant fait saliver.

