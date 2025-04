Le premier but de Grealish en Premier League depuis 16 mois a un écho particulier pour lui

Le but de sa vie.

Jack Grealish vient de marquer le dix-septième but de sa carrière avec Manchester City contre Leicester (2-0). Sur un caviar signé Savinho, le Britannique ajuste Hermansen d’une frappe placée. Il n’avait plus marqué en Premier League depuis décembre 2023 !

A perfect start! 💥@JackGrealish with a goal inside the first two minutes 🙌 pic.twitter.com/j3O2UFJWl3 — Manchester City (@ManCity) April 2, 2025

En plus d’être un but libérateur, cette réalisation a une connotation tout à fait spéciale pour le Citizen. Jack Grealish a inscrit ce but vingt-cinq ans jour pour jour après le décès de son petit frère. Il s’est montré ému en zone mixte : « Mon père et ma mère étaient ici, je pense que ce jour est toujours difficile pour la famille. Donc marquer et gagner, c’était particulier », a-t-il confié.

Cette victoire face à Leicester permet aux Skyblues de s’emparer de la quatrième place en attendant les rencontres de Chelsea et Newcastle.

