Diabolique et auteur d’un quintuplé, Haaland écrase Luton

Jordan Clark a mis un doublé face à City, mais tout le monde va l’oublier.

Erling Braut Haaland s’est réveillé ! Auteur de seulement trois buts depuis son retour de blessure fin janvier, le Norvégien a confirmé qu’il était bel et bien de retour en atomisant Luton en huitièmes de finale de la FA Cup (6-2). Avec cinq buts, il a régné sans partage sur la rencontre, alors que ses quatre premières réalisations lui ont été offertes par l’incontournable Kevin De Bruyne. C’est la quatrième fois sur les six derniers que les Hatters encaissent quatre buts ou plus, la gueule de bois est conséquente. Dans une ambiance bon enfant, Mateo Kovačić a clôturé le succès des siens de fort belle manière, d’une frappe lointaine à l’effet fuyant. City, tenant du titre, est en quarts de finale et peut toujours viser le doublé dans la compétition.

https://twitter.com/ÉmiratesFACup/status/1762592672219349174

Éclipsé par l’attraction norvégienne, Leicester, leader de Championship, s’est imposé sur la pelouse de Bournemouth (1-0), qui n’avait gagné qu’en Cup en 2024. C’est Issahaku Fatawu qui a délivré les siens en prolongation. À 19 ans, le Ghanéen réalise une première saison convaincante outre-Manche, puisqu’en plus de son but ce soir, il a déjà inscrit 3 buts et donné 9 passes décisives en championnat. Dans le dernier match de la soirée, Blackburn et Newcastle ont eu besoin d’une séance de tirs au but pour se départager. A égalité (1-1) après 120 minutes, les deux équipes ont fait durer le plaisir. Malheureusement pour les seizièmes de Championship, ce sont le buteur du soir Sammie Szmodics et le capitaine Dominic Hyam qui se sont manqués et qui permettent aux pensionnaires de St. James’ Park de voir les quarts.

La fessée prise à l’Emirates samedi dernier n’est peut-être pas encore pleinement digérée pour Newcastle.

Luton Town 2-6 Manchester City

Buts : Clark (45e et 52e) pour les Hatters // Haaland (3e, 18e, 40e, 55e, 58e) et Kovačić (72e) pour les Skyblues

Bournemouth 0-1 (A.P) Leicester

But : Fatawu (105e) pour les Foxes

Blackburn 1-1 (3-4 TAB) Newcastle

Buts : Szmodics (79e) pour les Rovers // Gordon (71e) pour les Magpies

Tirs au but réussis : Brittain, Sigurdsson et Ayari pour Blackburn // Schar, Guimaraes, Anderson et Gordon pour Newcastle.

Tirs au but ratés : Szmodics et Hyam pour Blackburn // Barnes pour Newcastle.