La VAR est fan de Luton, affirme la direction de Nottingham Forest

Un maintien, ça se joue sur des détails. Ou un petit coup de pouce ?

C’est un sacré pavé dans la mare qu’a jeté la direction de Nottingham Forest ce dimanche après-midi. Battu par Everton (2-0), un concurrent direct dans la course au maintien, les Reds restent 17es, à un petit point de la place de premier relégable, actuellement détenue par Luton Town (25 points). La veille, les Hatters avaient sèchement été battus par Brentford (1-5) et pourtant, malgré ce revers, les instances de Forest estiment que l’arbitrage jouent en leur faveur.

Three extremely poor decisions – three penalties not given – which we simply cannot accept.

We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.

NFFC will now consider its options.

— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024