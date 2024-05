La FFF officialise la date de l’annonce de la liste pour l’Euro

On connaît la date à laquelle Didier Deschamps va rappeler Karim Benzema.

C’était un secret de Polichinelle, mais la FFF a officialisé ce vendredi la date à laquelle Didier Deschamps révèlera l’identité des joueurs qui constitueront sa liste pour l’Euro 2024. Le sélectionneur sera sur le plateau de TF1, le 16 mai, pour faire sa grande annonce, au cours du JT de 20 heures. On connaîtra donc un mois à l’avance qui seront les 23 joueurs (ou les 26) qui seront du voyage en Allemagne pour défier, au moins, l’Autriche (17/06), les Pays-Bas (21/06), et la Pologne (25/06). Mais aussi le Luxembourg (05/06) et le Canada (09/06) en préparation avant d’entrer dans le vif du sujet.

𝗨𝗻 𝗲́𝘁𝗲́ 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗕𝗹𝗲𝘂(𝗲)𝘀 🙌 Toutes les Équipes de France seront en lice dans les compétitions majeures de l’été. Une 1ère dans l’histoire de la FFF ! pic.twitter.com/YMXFjZOmpA — FFF (@FFF) May 2, 2024

On se demande juste avec quel numéro jouera Pierre Lees-Melou.