S’abonner au mag
  • International
  • France

Benzema prophétise déjà les futures victoires de Zidane

MH
Benzema prophétise déjà les futures victoires de Zidane

Ballon de voyance d’or

Questionné par L’Équipe sur le destin de Zinédine Zidane, potentiellement futur patron des Bleus, Karim Benzema a forcément vu un grand destin à son ancien entraîneur. Pour lui, c’est simple : où Zidane passe, les trophées suivent.

« Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l’équipe de France… De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection… Où tu veux, il gagnera. » De là à provoquer son propre retour en Bleu ? « On ne sait pas… », feinte le Ballon d’or. Comme souvent avec Benzema : pas de porte ouverte, mais pas fermée non plus.

Entre Zidane et Benzema, un Bluetooth éternel

L’ancien Madrilène n’a pas non plus caché que la connexion avec ZZ ne s’est jamais vraiment éteinte. « Bien sûr. On parle toujours ensemble. On a une relation exceptionnelle. » Rien d’étonnant quand on connaît le CV du bonhomme sur le banc : trois Ligues des champions, deux Liga, et une aura qui fait encore trembler les défenses imaginaires. « C’est le numéro 1 des coachs », assure Benzema.

The strongest of them all.

Et si Karim Benzema jouait la Coupe du monde ?

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 3h
110
50
21
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!