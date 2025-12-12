Benzema prophétise déjà les futures victoires de Zidane

Ballon de voyance d’or

Questionné par L’Équipe sur le destin de Zinédine Zidane, potentiellement futur patron des Bleus, Karim Benzema a forcément vu un grand destin à son ancien entraîneur. Pour lui, c’est simple : où Zidane passe, les trophées suivent.

« Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l’équipe de France… De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection… Où tu veux, il gagnera. » De là à provoquer son propre retour en Bleu ? « On ne sait pas… », feinte le Ballon d’or. Comme souvent avec Benzema : pas de porte ouverte, mais pas fermée non plus.

Entre Zidane et Benzema, un Bluetooth éternel

L’ancien Madrilène n’a pas non plus caché que la connexion avec ZZ ne s’est jamais vraiment éteinte. « Bien sûr. On parle toujours ensemble. On a une relation exceptionnelle. » Rien d’étonnant quand on connaît le CV du bonhomme sur le banc : trois Ligues des champions, deux Liga, et une aura qui fait encore trembler les défenses imaginaires. « C’est le numéro 1 des coachs », assure Benzema.

The strongest of them all.

