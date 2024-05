Montpellier s’impose à Toulouse et scelle son maintien

Toulouse FC 1-2 Montpellier HSC

Buts : Dallinga (34e) pour les Violets // Savanier (27e) et Fayad (82e) pour les Héraultais.

Expulsion : Nicolaisen (84e) chez le Téfécé // Savanier (65e) chez le MHSC.

Toulouse pouvait encore croire à la bataille pour la 7e place, mais les Violets devaient réaliser un sans-faute sur ces trois dernières journées. En étant battu par Montpellier ce vendredi au Stadium (1-2), le Téfécé a dit adieu à ses velléités européennes. Pourtant, les locaux ont bien commencé cette partie, en maîtrisant des Héraultais un peu tendres. Sauf que Téji Savanier a décidé de refroidir la ville rose, en reprenant un centre d’Issiaga Sylla d’une fantastique reprise de l’extérieur du pied, qui nous a renvoyé des flash-backs de Benjamin Pavard lors d’un été russe en 2018 (0-1, 27e).

Ce chef d’oeuvre n’a pas éteint les Toulousains, qui ont rapidement égalisé grâce à Thijs Dallinga. L’inévitable buteur maison a profité d’un centre de Moussa Sylla, dévié par le crâne de Cristian Cásseres, pour marquer de la tête (1-1, 34e) et inscrire son 13e but de la saison en Ligue 1. Devant leur public, les hommes de Carles Martínez Novell ont continué à pousser et ont même été aidé par l’expulsion de Savanier, auteur d’un mauvais geste du coude sur Cásseres peu après l’heure de jeu. À onze contre dix, le TFC n’a pas su trouver la faille et s’est même fait surprendre par les visiteurs, à dix minutes du terme. Parti dans un rush incroyable, Jordan Ferri a perdu le contrôle du ballon dans la surface mais Khalil Fayad a suivi et s’est transformé en bourreau des Violets (1-2, 82e). Pour ne rien arranger, ces derniers ont également fini à dix, avec le deuxième jaune logique récolté par Rasmus Nicolaisen.

Avec ce succès, Montpellier obtient officiellement son maintien.