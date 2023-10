Pronostic Montpellier Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier trouve la clé à la Mosson face à Toulouse

Montpellier se retrouve en 15e position avec le même nombre de points que le premier relégable, le FC Metz. En milieu de semaine, la formation héraultaise a appris ses sanctions à la suite de l’incident qui avait marqué la rencontre face à Clermont. Dans un premier temps, cette rencontre contre le club auvergnat sera à rejouer, et dans un second temps, le MHSC a été puni d’un point de pénalité. La folie de ce supporter coûte cher à son club, puisque sa formation était sur le point de s’imposer face aux Clermontois. De plus, Montpellier a connu une semaine agitée avec une bagarre qui a opposé Sakho à Der Zakarian. Après cet accrochage, le défenseur devrait se faire licencier par le club pour faute grave. C’est dans ce climat lourd que la formation montpelliéraine a préparé ce choc face à Toulouse. En quête d’une première victoire à domicile, Montpellier compte sur sa fraîcheur pour venir à bout des Hauts-Garonnais, fatigués de leur voyage à Liverpool. Battu à Nantes le week-end dernier (2-0), le MHSC doit repartir de l’avant pour s’éloigner de la zone rouge. Avec Adams (5 buts), Savanier, Khazri, Nordin ou Al Tamari, le club héraultais possède d’excellents joueurs capables de faire rompre la défense toulousaine qui en a pris 5 à Anfield jeudi.

Toulouse a en effet vécu l’enfer d’Anfield en milieu de semaine. Face à une formation de Liverpool remaniée mais compétitive, les Toulousains ont pris le bouillon (5-1). Il est important de souligner que le TFC avait bien réagi après l’ouverture du score des Reds en égalisant par Dallinga. Le tournant du match est certainement intervenu au retour des vestiaires lorsque Suazo a raté l’immanquable. Malgré la défaite, Toulouse conserve ses chances de qualification et sait que tout devrait se jouer lors des confrontations face à l’Union saint-gilloise et LASK, contre qui il a pris des points. En Ligue 1, Toulouse est calé en milieu de tableau à la 11e place avec 3 points d’avance sur le premier relégable. Le TFC est avec Rennes la formation qui signe le plus de matchs nuls dans le championnat (5 en 11 journées). Le week-end dernier, les Hauts-Garonnais ont de nouveau partagé les points avec Reims dans un match marqué par 3 montants rémois. Depuis le début de saison, le TFC a connu beaucoup de réussite. Déterminé à se racheter après cette semaine mouvementée, Montpellier devrait profiter de sa fraîcheur pour prendre le dessus sur Toulouse.

