L’appel à l’aide de l’ancien Rennais Maxime Fleury pour sauver son épouse

Le cri du cœur.

Formé au Stade rennais et passé par Concarneau ou encore Cholet, Maxime Fleury a lancé un appel à l’aide, ce samedi, sur ses réseaux sociaux. Dans une courte vidéo, il invite tous ceux qui le peuvent à soutenir sa cagnotte en ligne pour financer le traitement de sa femme, Julia, atteinte d’une leucémie à un stade très avancé. Leur dernier espoir réside dans des soins qui ne sont dispensés qu’aux États-Unis, et qui coûtent environ 250 000 euros. « Je vais me battre jusqu’au bout et avec vous et votre aide, on va réussir à le faire. Je suis déterminé et je suis obligé d’offrir cette chance à ma femme. Chaque don, chaque partage, chaque geste comptera pour nous. Votre aide est vraiment cruciale. »

« C’est le dernier traitement qu’il y a sur cette terre »

La vie du jeune couple a basculé il y a deux ans, lors de leur voyage de noce en Turquie. C’est à ce moment-là que la compagne de l’actuel joueur de Mondercange au Luxembourg a appris sa maladie. Après de nombreux mois à l’hôpital, une opération à la moelle osseuse avait été envisagée pour enfin apercevoir le bout du tunnel mais elle n’aura pas permis à la jeune femme de s’en sortir. Dans l’état actuel des choses, et sans une opération outre-Atlantique, il lui reste une année à vivre. « Je ne vais pas vous mentir, c’est la dernière chance pour sauver ma femme. C’est le dernier traitement qu’il y a sur cette terre. »

Pour les aider à relever ce défi, c’est ici.

