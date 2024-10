Pronostic Brest Leverkusen : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Envie de parier sans trop de pression sur l’affiche Brest – Leverkusen de ce mercredi soir ? PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire ! Et nous, on vous donne nos pronostics Brest Bayer Leverkusen.

Nos pronostics Brest Leverkusen

Brest veut surfer sur l’euphorie

Auteur d’une saison incroyable l’an passé, Brest avait fini en 3e position de la Ligue 1. Le club breton a ainsi obtenu une qualification historique pour la Ligue des champions. Parfaitement rentrée dans son tournoi, la bande d’Eric Roy a remporté ses deux premiers matchs face à deux formations autrichiennes. Tout d’abord, les Brestois ont difficilement battu le Sturm Graz (1-2) avant de livrer une prestation de grande classe face à Salzbourg (0-4). En championnat, Brest a mal débuté, mais a redressé la barre lors des dernières journées, notamment à domicile avec des succès contre Saint-Étienne, Toulouse et Le Havre. Le week-end dernier, les Bretons ont bien débuté dans le derby contre Rennes avant de subir en fin de match et de concéder l’égalisation à la maison (1-1). À la suite de ce match nul, Brest est 11e avec 4 points de plus que le premier relégable.

Le Bayer, un statut à confirmer

Les qualificatifs sont difficiles à trouver pour résumer la saison dernière du Bayer Leverkusen. En effet, le club allemand a remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne, en restant invaincu toute la saison. Le seul revers des protégés de Xabi Alonso est intervenu en finale de la Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame. Cet été, le club s’est renforcé pour être compétitif sur tous les tableaux. En Ligue des champions, les Allemands ont fait le taf lors des 2 premières journées en dominant le Feyenoord Rotterdam (0-4) et l’AC Milan (1-0). Le bilan est excellent avec 6 points pris, 5 buts encaissés et 0 concédé. En Bundesliga, les hommes d’Alonso ont connu un faux pas contre Leipzig, mais ont été solides lors des autres matchs. Après avoir tenu en respect le rival munichois, le Bayer vient de s’imposer contre l’Eintracht Francfort (2-1) sur une réalisation de Boniface, qui avait manqué un penalty en première période. Avec ce résultat, Leverkusen est en 4e position avec 3 points de retard sur le Bayern, leader.

Sima absent, Boniface incertain

Le Stade brestois vient de retrouver l’un de ses cadres, Pierre Lees-Melou. En revanche, Eric Roy déplore les absences de Locko, Le Cardinal et celle de Sima qui a brillé lors des premiers matchs de C1. Pour tenter de renverser le Bayer, Brest compte sur Ludovic Ajorque qui monte en puissance, avec une très bonne prestation face à Salzbourg. Xabi Alonso dispose d’un effectif de bien meilleure qualité, renforcé cet été par plusieurs Français, les Terrier, Belocian ou Mukiele. De plus, Leverkusen a su conserver ses cadres que sont les Tah, Andrich, Xhaka ou Wirtz. La seule mauvaise nouvelle pour le coach espagnol vient de Boniface, victime d’un accident de la circulation après le succès contre l’Eintracht. Il est incertain.

Les compositions probables pour ce Brest – Bayer Leverkusen :

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Del Castillo, Ajorque, Pereira-Lage.

Bayer Leverkusen : Hrádecký – Tapsoba, Tah, Hincapie – Frimpong, Xhaka, Aleix Garcia, Grimaldo – Terrier, Boniface (ou Schick), Wirtz.

Le Bayer freine la folie brestoise

Auteur d’une solide entame dans cette Ligue des champions, Brest a su profiter d’une adversité modeste pour accrocher 2 victoires. Ce mercredi, les hommes d’Eric Roy auront un challenge bien plus compliqué face au dernier champion d’Allemagne, le Bayer Leverkusen. Si les Bretons n’auront rien à perdre, le club allemand est maître de son jeu et se montre diablement efficace avec plusieurs éléments capables de faire la différence à tout moment, notamment la pépite Wirtz déjà auteur de 6 buts cette saison dont 2 en C1. Supérieur au club brestois, Leverkusen devrait signer une 3e victoire de rang.

Brest, Villas-Boas, Lacroix : ce qu’il faut retenir du week-end