Cedric Soares retrouve un club après un an de chômage

Du boulot pour l’ancien des Gunners !

Cedric Soares va s’engager dans les prochaines heures au Brésil, plus précisément au Sao Paulo FC, pour un contrat de trois mois. Soares, sans club depuis un an et la fin de son contrat avec Arsenal, va rejouer au foot avec des noms bien connus du football européen : Oscar, l’ancien de Chelsea, et surtout Lucas Moura que les fans du PSG connaissent bien.

Avec seulement 300 minutes passées sur les terrains depuis la fin de la saison 2021/2022, Soares va donc tenter de se relancer pour vivre un fin de carrière heureuse, lui qui a déjà… 33 ans.

Il va falloir actualiser ses droits sur la plateforme dédiée mon bon Cedric !

