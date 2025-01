Éric Roy : « Il nous manque encore beaucoup de choses pour gagner la Ligue des champions »

L’appétit vient en mangeant (des raclées).

Si l’équipe du Real, victorieuse 3-0 à Guingamp contre le Stade brestois mercredi, a fait la différence grâce à son « talent », son côté « clinique dès qu’elle a eu le ballon » et son « réalisme dans les deux surfaces », Éric Roy n’a toutefois pas pris une claque comme ça avait pu être le cas lors du déplacement à Montjuïc : « On sort de ce match avec un sentiment différent de celui de Barcelone (défaite 3-0). Là-bas, on avait senti qu’on était confrontés au très haut niveau, que c’était compliqué. Bien sûr que le Real est impressionnant, mais on a senti qu’on pouvait les mettre en difficulté. Ressortir avec un peu de déception, ça prouve qu’on a sans doute progressé. »

Paris ou Benfica ? « On a tous envie de jouer plutôt des équipes étrangères »

Concernant le tirage au sort des barrages (ce sera le PSG ou Benfica), le Pirate a eu le même discours que ses joueurs : « Quand on est en Coupe d’Europe, on a tous envie de jouer plutôt des équipes étrangères. Le PSG n’aura pas le choix, il tombera sur une équipe française, donc on verra bien, mais ça ferait beaucoup de matchs contre le PSG en peu de temps. […] On a treize points, dans cette nouvelle formule qui me plaît. C’est un très bon parcours dans cette première phase. Maintenant, il nous manque encore beaucoup de choses pour gagner la Ligue des champions. (Rires) Mais j’aime bien cette formule, car ce qui est bien dans le sport, c’est l’incertitude, et c’est bien que ça puisse générer des surprises. »

Comme si la nouvelle formule avait été faite sur mesure pour ce Stade brestois.

