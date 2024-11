Pas de nouvel exploit pour Brest, asphyxié à Barcelone

Barcelone 3-0 Brest

Buts : Lewandowski (10e SP et 90e+2) et Olmo (66e)

Cette fois, la marche était trop haute. La mission trop compliquée, le défi trop relevé et l’adversaire trop fort. Après avoir émerveillé l’Europe en enchaînant les bons résultats lors des quatre premières journées de Ligue des champions (victoire d’emblée à Sturm Graz, nul épatant contre le Bayer Leverkusen, raclée administrée à Salzbourg et nouveau succès au Sparta Prague), le Stade brestois a dû se faire une raison : face à un énorme Barcelone cette saison au stade olympique de Montjuïc où le parcage visiteurs a accueilli plus de 3000 supporters aussi bretons que bruyants, les Pirates ont logiquement concédé leur première défaite en C1. Rien de grave, évidemment, le Barça demeurant un sacré client (deuxième au classement) et la qualification en huitièmes de finale ou en barrages étant d’ailleurs encore possible grâce à leur neuvième place provisoire.

Centième but en C1 pour Lewandowski

Dès le coup d’envoi, Brest donne tout pour faire perdurer l’espoir d’un nouvel exploit. Visiblement surpris par cette détermination et ce coup de pression précoce, mis en lumière par une reprise de volée hors cadre signée Mahdi Camara, Barcelone tente de riposter. Il ne faut d’ailleurs pas longtemps pour que les Catalans se mettent au niveau, et trouvent la faille : au bout de même pas dix minutes, Robert Lewandowski profite d’une sortie foirée de Marco Bizot pour obtenir un penalty et le transformer. Ouverture du score, 1-0 et centième but en Ligue des champions pour le Polonais. Le conte de fées brestois en Europe s’assombrit un peu, mais le contexte en devient presque plus intéressant : menés très tôt par un ogre à l’extérieur, les Pirates sont-ils capables de faire (encore) déjouer les pronostics ?

L'ouverture du score du Barça face à Brest après 10 minutes de jeu sur ce penalty de Robert Lewandowski 🫢 100ème but en Ligue des champions pour le Polonais 🔥#FCBSB29 | #UCL pic.twitter.com/TJoV1jRQS0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2024

Le reste de la première période répond par la négative, tant les Espagnols se montrent dominateurs et peu généreux en possession de balle (près de 80% en leur faveur). La tête de Fermin Lopez oblige Bizot à une parade décisive, le centre de Jules Koundé nécessite un plongeon du gardien, le tir de Raphinha est contré, celui de Marc Casado passe de peu à côté… Mais au moins, les Français résistent au break et sont toujours dans la partie lorsque l’arbitre siffle la mi-temps. Avec une unique longueur de retard et malgré une seule frappe au compteur, le miracle demeure possible. Les fans du Stade présents dans les tribunes le savent, à l’heure où les gorgées de bière ne se calculent plus et sont synonymes de repos pour la voix.

Les Pirates neuvièmes, les Catalans deuxièmes

Malheureusement, le début du second acte ne rassure pas les valeureux supporters bretons qui voient leur équipe continuer de se faire bousculer. Bizot doit encore s’employer devant Torres, et Brendan Chardonnet réalise un sauvetage sur sa ligne pour éviter un pion de Dani Olmo, alors que l’ancien Rennais Raphinha est toujours aussi actif. Alors, Éric Roy essaye : en quête de l’exploit, manifestement possible au vu de l’engagement et du cœur de ses joueurs, l’entraîneur procède à un changement avant même l’heure de jeu. Sauf que les choix du technicien ne payent pas, puisqu’Olmo fait finalement la différence d’une sublime conduite de balle mystifiant Chardonnet pour éteindre définitivement le suspense.

Dani Olmo fait le break et vient refroidir les espoirs de Brest 🥶 L'enchaînement de l'Espagnol, c'est très très fort 😥#FCBSB29 | #UCL pic.twitter.com/HJ6ESWY6ln — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2024

La réduction du score de Mathias Pereira Lage et le loupé de Torre ne changent rien à l’affaire, ni à la conclusion : tout simplement inférieur à son hôte, ce qui n’a rien d’infamant au regard de la divergence budgétaire et d’effectif, Brest doit s’avouer vaincu en payant cher ses erreurs. Hyper serein et sans trop de failles probantes, le Barça de Pedri n’a pas tremblé grâce à son niveau habituel. À domicile, les locaux se sont même permis de soigner leur différence de buts avec un Lewandowski auteur d’un doublé dans le temps additionnel en sortant notamment un magnifique contrôle orienté. Les Finistériens ayant fait la route jusqu’en Catalogne pourront néanmoins terminer la soirée en continuant la fête et n’auront donc rien à regretter, eux qui ont encore plusieurs matchs de LDC pour kiffer.

Barcelone (4-3-3) : Pena – Martin (Balde, 79e), Martinez, Cubarsí, Koundé – Pedri (De Jong, 88e), Casado, Lopez (Torre, 79e) – Olmo (Gavi, 68e), Lewandowski, Raphinha. Entraîneur : Flick.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haïdara – Fernandes (Martin, 78e), Camara (Faivre, 70e), Magnetti – Doumbia (Pereira Lage, 70e), Ajorque (Del Castillo, 78e), Sima (Baldé, 59e). Entraîneur : Roy.

Revivez Barcelone-Brest (3-0)