En plein rêve, Brest se paye le Sparta Prague

Sparta Prague 1-2 Brest

Buts : Olatunji pour les Rudí (90e+2) pour le Sparta // Fernandes (37e) et Kairinen (CSC, 79e) pour les Ty-Zefs

Dans un match aux allures de première finale pour la qualification en barrages, au minimum, de la Ligue des champions, Brest, toujours invaincu après trois journées (deux victoires et un nul), s’est offert le scalp du Sparta Prague à l’Epet Arena (1-2). En conférence d’avant-match, Éric Roy jugeait que le parcours brestois en Ligue des champions était « déjà réussi ». À force, les adjectifs risquent de manquer à l’entraîneur breton pour qualifier l’épopée de ses ouailles, quasiment assurées de voir les 16es de finale d’une compétition qu’ils disputent pour la première fois de leur histoire. À l’heure où vous lisez ces lignes, Brest est quatrième de la phase régulière de la Ligue des champions. Dingue, oui.

Conquérants et récompensés

Contre un Sparta Prague malade (quatre défaites sur les cinq derniers matchs), les Bretons commencent timidement la rencontre. Après quelques imprécisions techniques, le club de la cité du Ponant prend ses marques dans le camp adverse. Avec le précieux Pierre Lees-Melou, omniprésent, les Ty-Zefs pressent intensivement les Rudí, craintifs, et Ludovic Ajorque n’est qu’à quelques centimètres de surprendre Peter Vindahl, pas aidé par une passe en retrait mal assurée d’Elias Cobbaut (13e). Mis à part ce léger frisson, le premier acte manque d’intensité. Face à des Tchèques très bas, qui retrouvent la Ligue des champions pour la première fois depuis 19 ans, les Brestois allongent le jeu. Sur une transversale parfaite de Mama Baldé, Ajorque, encore et toujours, se joue de son défenseur, tente une reprise de volée croisée, mais sa tentative rase le poteau (26e). Les Ty-Zefs vont se montrer encore plus dangereux quand Kenny Lala, à proximité du rond central, trouve parfaitement Doumbia au-dessus de la défense adverse, mais l’international malien gâche cette opportunité en prenant le cuir de la cuisse (36e). Dans la foulée, Edimilson Fernandes profite d’un corner mal dégagé par la défense adverse pour crucifier Vindahl d’une reprise de volée couchée (0-1, 37e). Mérité.

BREST OUVRE LE SCORE À PRAGUE ! 🔥 Superbe reprise de Fernandes qui permet aux Bretons de mener 1-0 ! 🤩#ACSPSB29 | #UCL pic.twitter.com/ewvpW0FYGR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 6, 2024

La qualification, c’est tout droit

Gonflés à bloc, les Brestois, tout sauf rassasiés, sont tout près de piéger les locaux sur un pressing haut, mais le contre du dos d’Ajorque ne prend pas la direction du but (52e). Peu inquiétée depuis le début de la rencontre, la défense bretonne souffre à l’heure de jeu. Enfin dominants, les Tchèques, qui n’ont toujours pas cadré la moindre frappe à la 60e minute, pensent avoir une opportunité, mais Brendan Chardonnet interrompt parfaitement l’action par un tacle (59e). Mais très vite, les hommes d’Éric Roy reprennent les rênes : sur un débordement côté gauche, Baldé centre fort en direction d’Ajorque. Le Réunionnais trouve Mahdi Camara d’une déviation aussi géniale que chanceuse, mais l’ancien Stéphanois rate de manière assez incompréhensible la balle du break (65e), avant de glisser sur une nouvelle offrande du géant brestois (74e). C’est finalement sur une énième erreur que les Tchèques vont sombrer : après une relance catastrophique de Vindahl, Ajorque récupère le cuir, centre en direction de Doumbia, mais c’est Kaan Kairinen qui marque contre son camp (0-2, 79e). Malgré le pion de Victor Olatunji d’une reprise de volée après un cafouillage dans la surface bretonne en toute fin de rencontre (1-2, 90e+2), l’affaire est dans le sac, le petit Poucet brestois signe donc un troisième succès en quatre matchs de Ligue des champions et s’assure quasiment, avec 10 points, une place en barrages. Irrationnel. Le rêve ne fait que commencer.

Sparta Prague (3-4-3) : Vindahl – Cobbaut, Panák, Vitík – Rynes, Kairinen, Laçi – Wiesner, Rrahmani (Danek, 63e), Olatunji – Pesek (Tuci, 78e). Entraîneur : Lars Friis.

Brest (4-1-3-2) : Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara – M. Camara (Martin, 81e), Lees-Melou, Fernandes (Magnetti, 81e) – Doumbia (Salah, 81e), Ajorque, Baldé (Pereira Lage, 73e). Entraîneur : Éric Roy.

