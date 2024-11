Pronostic Sparta Prague Brest : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Envie de parier sans trop de pression sur l’affiche Spart Prague – Brest de ce mercredi soir ? PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire ! Et nous, on vous donne nos pronostics Sparta Prague Brest.

Un Sparta Prague pas au mieux

Le Sparta Prague a remporté le titre l’an passé à la suite d’un superbe duel avec le Slavia. La formation tchèque s’est qualifiée pour la Ligue des champions et a dominé Salzbourg (0-2) lors de son 1er match, avant d’obtenir un bon nul sur la pelouse de Stuttgart (1-1). Lors de la dernière journée en revanche, le Sparta a résisté un temps face à Man City avant de craquer en seconde période (5-0). Sur la scène nationale, les résultats du Sparta ne sont pas à la hauteur, puisqu’il accuse déjà 10 points de retard sur le Slavia, son grand rival. Lors des 5 dernières journées, le Sparta a perdu à 4 reprises et ne se présente pas dans les meilleures dispositions.

Brest, une surprise qui dure

Le Stade brestois, 3e de L1 la saison passée, dispute sa première Ligue des champions. Pour son premier match, Brest a dominé le Sturm Graz (2-1) avant de réussir une prestation de 1er plan à Salzbourg (0-4). Après deux victoires consécutives, la formation bretonne recevait son plus sérieux rival depuis le début de cette Ligue des champions, le Bayer Leverkusen. Face au champion d’Allemagne en titre, la bande d’Eric Roy a sorti une nouvelle prestation de qualité qui lui a permis de prendre un nouveau point (1-1). Avec 7 points, les partenaires de Ludovic Ajorque occupent la 5e place à l’orée de cette journée et feraient un petit pas vers la qualification pour le prochain tour en cas de succès contre le Sparta. Les hommes d’Eric Roy n’ont pas spécialement bien préparé cette rencontre en s’inclinant contre Nice (0-1) mais ils sont plus en réussite en C1 qu’en L1 en ce début de saison.

Le Sparta au complet ? Quelques absents à Brest

Pour affronter Brest, le coach Friis fait face à quelques incertitudes puisque Garcia, Haraslin ou Preciado ne sont pas sûrs d’être rétablis. En revanche, le Sparta s’appuiera sur Birmancevic, Krasniqi, Olatunji et l’ancien ajaccien Laci, cadre du milieu de terrain. En face, Brest ne pourra toujours pas compter sur Locko, Zogbé ou Ndiaye. De plus, l’excellent Sima a rejoint récemment l’infirmerie. Son absence est un coup dur puisqu’il a déjà marqué à 3 reprises en LDC. Pour le reste, on retrouve au milieu de terrain Pierre Lees-Melou, très bon depuis son retour de blessure, et d’ailleurs buteur face au Bayer. Ce dernier sera épaulé par Camara et Magnetti. Sur le front de l’attaque, Ludovic Ajorque est très précieux par son jeu de déviation et sa conservation du ballon.

Les compositions probables pour ce Sparta – Brest :

Sparta : Vindahl Jensen – Vitik, Panak, Sorensen – Preciado, Laci, Kairinen, Rynes – Birmancevic, Olatunji, Haraslin.

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haïdara – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Del Castillo (ou Faivre), Ajorque, Baldé.

Brest ne s’arrête plus ?

Après 3 journées de Ligue des champions, Brest compte 7 points, ce que peu d’observateurs auraient imaginé. Sur la scène européenne, les Brestois semblent se sublimer avec des productions de jeu de grande qualité. Eric Roy semble en mesure de motiver ses hommes pour décrocher de nouveaux points précieux dans l’optique de la qualification pour le prochain tour des barrages face à un Sparta Prague qui est en crise avec 4 défaites concédées sur les 5 dernières journées de championnat. Porté par son collectif, Brest devrait se sortir du piège praguois et ramener au point le point du nul, et rester ainsi invaincu dans cette LDC.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Eric Roy ambitieux avant le déplacement de Brest au Sparta Prague