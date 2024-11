Luis Enrique : « C’est une journée de merde »

Du Luis Enrique dans le texte.

Une nouvelle fois, le coach parisien n’a pu que constater le cruel manque d’efficacité de son équipe en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Mais pas question pour l’entraîneur espagnol de tout jeter à la poubelle, mais s’il reconnaît que le scénario de voir son PSG éliminé dès la phase de ligue devient de plus en plus plausible. « Il me faudrait revoir le match pour analyser en profondeur. Le mot qui définit le mieux ce qu’il s’est passé sur notre trois matchs à la maison en Ligue des champions est inexplicable. Et s’il devait y en avoir un deuxième, ce serait injuste, a-t-il affirmé en conférence de presse. Bien sûr que cette situation affecte les joueurs, comment pourrait-il en être autrement ? »

« Le but de l’Atlético est une blague »

« Je pense que personne qui a vu le match peut dire que le résultat est juste. A partir de demain, nous allons penser à ce que nous pouvons améliorer. Pas aujourd’hui, parce que c’est un jour de merde, a-t-il enchaîné. Le but est une blague, l’adversaire est venu deux fois dans la surface. Je ne peux parler qu’en bien de mes joueurs. Il faut l’accepter, le football est ainsi. Je le répète, j’ai une foi inébranlable en mes joueurs. » Les Rouge et Bleu ont désormais rendez-vous à Munich pour défier le Bayern, après la trêve internationale. Avec quelle recette pour remédier à la situation ? « Si nous n’avons pas de résultat, c’est moi le responsable. Je vais faire en sorte que mon équipe continue de créer des occasions et défende à un haut niveau, a tenté l’Asturien au moment de se projeter sur la suite des opérations. Mais c’est difficile d’expliquer une telle situation, d’être aussi supérieurs à tous les adversaires à domicile et n’avoir que quatre points. Il reste quatre matchs très difficiles, mais nous allons essayer jusqu’au dernier match. Il faut se relever et tenter à nouveau, il n’y pas d’autre solution. »

Le PSG n’est pas encore mort. Et tout ce qui ne te tue pas, te rend plus fort, paraît-il.

PSG : Laisser l'injustice faire son travail